इंडोनेशिया के जकार्ता में बड़ा हादसा! 7 मंजिला इमरात में लगी आग, अब तक 20 लोगों की मौत

इंडोनेशिया के जकार्ता में आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है. इस हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों से जानकारी जुटाई है. अधिकारियों ने बताया कि जकार्ता में एक सात मंजिला ऑफिस में भीषण आग लग गई. इस घटनाक्रम में 20 लोगों की मौत हो गई. मौके पर मौजूद फायर फाइटर्स की टीम अंदर फंसे व्यक्तियों के रेस्क्यू में जुट गई है.

पुलिस चीफ सुसात्यो पुनोर्मो कोंड्रो ने जानकारी देते हुए बताया कि आग जो दोपहर के आसपास पहली मंजिल पर लगी थी. तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई. टेरा ड्रोन इंडोनेशिया के कई कर्मचारी बिल्डिंग में मौजूद थे. वह सभी घटना के समय लंच के लिए गए हुए थे, जब बाकि लोग बाहर निकल गए थे.

कैसे लगी आग

पुलिस ने जानकारी दी है कि आग पहली मंजिल पर रखी बैटरियों की वजह से लगी. इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया. हर मंजिल पर गहन जांच की जा रही है. उन लोगों को तलाशा जा रहा है, जो किसी भी तरह से इस आग से बच गए हैं.

आग पर पाया काबू

कोंड्रो ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है. रेस्क्यू टीमें पीड़ितों को निकालने में लगी हुई है, ब्लिडिंग को ठंडा करने पर ध्यान दिया जा रहा है. फायरफाइटर्स बॉडी बैग ले जाते हुए देखे गए हैं और ऊपरी मंजिलों में फंसे लोगों को निकालने के लिए पोर्टेबल सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

जिस ब्लिडिंग में आग लगी है, उसमें टेरा ड्रोन इंडोनेशिया कंपनी का ऑफिस था. यह कंपनी माइनिंग से लेकर खेती तक के सेक्टर में एरियल सर्व ड्रोन प्रोवाइडर है. कंपनी की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक, यह जापान की टेरा ड्रोन कॉर्पोरेशन की इंडोनेशियाई यूनिट है. फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है.