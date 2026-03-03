धरती का जोरदार कंपन! 6.2 तीव्रता के भूकंप से हिला ये देश, घरों से बाहर भागे लोग

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में मंगलवार सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई. फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. सरकार भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रही है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इंडोनेशिया में सुबह 10 बजकर 26 मिनट 47 सेकंड पर तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 दर्ज की गई. लोगों में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है.

पिछले साल भी आया था भूकंप

इस सप्ताह आया यह भूकंप पिछले वर्ष सुलावेसी तट के पास दर्ज किए गए 6.2 तीव्रता के भूकंप से काफी मिलता-जुलता है. उस समय भी किसी की मौत या बड़े नुकसान की खबर नहीं आई थी. हालांकि बार-बार ऐसे झटकों का आना इस क्षेत्र में जमीन के अंदर चल रही हलचल को दिखाता है.

An earthquake with a magnitude of 6.2 on the Richter Scale hit Indonesia at 10:26:47 IST today: National Centre for Seismology (NCS) pic.twitter.com/zWLB7GAkyL — ANI (@ANI) March 3, 2026

भूकंप का लंबा इतिहास

इंडोनेशिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कई बड़े और विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं. खासकर वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने कई देशों के तटीय इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया था. हाल के झटके उतने गंभीर नहीं हैं, लेकिन वे देश में लगातार बने भूकंप के खतरे की याद दिलाते हैं.

सरकार की तैयारी जारी

इंडोनेशिया सरकार भूकंप से निपटने के लिए पहले से चेतावनी देने वाली व्यवस्था, राहत और बचाव ढांचे और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर लगातार काम कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे देश में जहां जमीन के नीचे हलचल रोज की बात है, वहां तैयारी और सतर्कता बेहद जरूरी है.