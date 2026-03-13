इराक में क्रैश हुआ अमेरिका का KC-135 विमान, चार सैनिकों की मौत

पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी सैन्य विमान U.S. KC-135 क्रैश हो गया. इसमें 6 क्रू मेंबर सवार थे. इनमें 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई. विमान क्रैश के बाद से राहत बचाव कार्य चल रहा, दो अन्य सैनिकों की तलाश जारी है. विमान गिरने में न तो किसी दुश्मन गोलीबारी और न ही किसी अपने की गोलीबारी का हाथ बताया जा रहा है. यह एक टैंकर विमान था.

अमेरिकी सेना का टैंकर विमान ईरान के खिलाफ चल रहे यूएस ऑपरेशन का हिस्सा था. फिलहाल इन इलाकों में दो टैंकर विमान तैनात किए, उनमें से क्रैश विमान एक था. इस तरह के विमान युद्ध के दौरान हवा में ईंधन भरने के काम आते हैं. दूसरा विमान सुरक्षित लैंड किया गया है. दुर्घटनाग्रस्त विमान बोइंग कंपनी का है. इस तरह के टैंकर बोइंग विमान अमेरिकी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं. इससे पहले इन विमानों का उपयोग खाड़ी युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों और बमबर्षक विमानों की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था. इस KC-135 स्टैटोटैंकर विमान को बोइंग ने 1950 में अमेरिका की सेना के लिए बनाया था.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

24 घंटे तक छुपाई जाएगी मृतक सैनिकों की पहचान

घटना गुरुवार की बताई जा रही है. फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मारे गए कर्मियों की पहचान 24 घंटे तक नहीं बताई जाएगी. इससे उनके परिजनों को सूचना दी जा सके. इस विमान में एक पायलट, एक को पायलट और एक बूम ऑपरेटर शामिल होता है. पहले इस क्रैश को अपने ही हवाई क्षेत्र में हुई घटना बताया गया था लेकिन यह इराक के उस इलाके में हुई है, जहां ईरान समर्थक मिलिशिया ग्रुप एक्टिव है.

ईरानी मीडिया का दावा- हमारे सहयोगी ग्रुप ने मार गिराया

ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि उसके एक सहयोगी ग्रुप ने इस विमान को मिसाइल से निशाना बनाया था. अबतक इस युद्ध में सात अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है. अमेरिका की सेना इस युद्ध में चार विमान गंवा चुकी है. इससे पहले कुवैत के ऊपर अपने ही लोगों की गोलीबारी में अमेरिका के तीन F-15 विमान मार गिराए गए थे.

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