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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइंडोनेशिया में भूकंप से तबाही, अब तक 20 की मौत

इंडोनेशिया में भूकंप से तबाही, अब तक 20 की मौत

डोनेशिया के फ्लोरेस आईलैंड के पास शनिवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था. भूकंप से मरने वाली संख्या बढ़ती जा रही है. अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Aug 2026 01:39 PM (IST)
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इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड के तट पर शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता का भूकंप आया. देश की मौसम विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिक्स एजेंसी (बीकेएमजी) ने यह जानकारी दी. भूकंप के झटकों से अफरा-तफरी मच गई है. अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं.

सुनामी की चेतावनी जारी

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीकेएमजी ने बताया कि भूकंप का सेंटर ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत के मबे से 36 किमी उत्तर-पूर्व में, 15 किमी की गहराई में था. बीकेएमजी ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है.

तेज ऑफ्टरशॉक महसूस हुए
शुरुआत में भूकंप के बाद उसी क्षेत्र में 5.6 और 5.9 तीव्रता के दो और तेज आफ्टरशॉक महसूस हुए थे. शुरुआत में कई तटीय स्थानों के लिए सुनामी की चेतावनी दी गई थी लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है. लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है.

वायरल हुए वीडियो

सोशल मीडिया पर भूकंप के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें इमारतें गिरती और क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही हैं. लोग बिल्डिंग और अपने घर से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह की तरफ भाग रहे हैं. 

इंडोनेशिया में आते रहते हैं भूकंप

इंडोनेशिया के खतरनाक भूकंपों के इतिहास में 2004 में आया 9.1 तीव्रता का एक विनाशकारी झटका भी शामिल है, जो सुमात्रा के तट पर आया था और जिससे सुनामी आई थी. पूरे इलाके में 220,000 लोग मारे गए थे. इंडोनेशिया में लगभग 170,000 लोग मारे गए थे. 2018 में, इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप पर एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके बाद अगले कुछ सप्ताह में कई झटके आए. इस आपदा में लोम्बोक और पड़ोसी सुंबावा में 550 से ज्यादा लोग मारे गए. ये दोनों ही मशहूर पर्यटन स्थल हैं.

उसी साल बाद में, सुलावेसी में एक और बड़ी आपदा आई. आइलैंड पर 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पालू में भयानक सुनामी आई. इस आपदा में 4,300 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता बताए गए.

इनपुट-आईएएनएस

ये भी पढ़ें: पूरा वंदेमातरम् गाए जाने पर सोनिया गांधी ने जताया ऐतराज, कांग्रेस मुख्यालय में विवाद

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 15 Aug 2026 01:29 PM (IST)
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