स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS में घिरे ट्रंप, अब्राहम लिंकन की जंग में लंबी तैनाती पर उठे सवाल

US में घिरे ट्रंप, अब्राहम लिंकन की जंग में लंबी तैनाती पर उठे सवाल

ईरान जंग के दौरान करीब 8 महीने से मिडिल-ईस्ट सैन्य अभियान में लिंकन युद्धपोत मदद कर रहा है, इस पर 5 हजार नाविक तैनात हैं. क्रू के लिए रहने की खराब स्थितियों और आराम न मिलने की खबरें सामने आ रही हैं.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 14 Aug 2026 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध में वॉर शिप अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं. डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को लताड़ लगाई है. समुद्र में साढ़े आठ महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद क्रू के लिए रहने की खराब स्थितियों और आराम न मिलने की खबरें सामने आ रही हैं. यूएस-ईरान जंग के दौरान करीब 8 महीने से मिडिल-ईस्ट सैन्य अभियान में लिंकन युद्धपोत मदद कर रहा है, इस पर 5 हजार नाविक तैनात हैं.

कनेक्टिकट के डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और कार्यवाहक नौसेना सचिव हंग काओ को लिखे एक पत्र में जहाज पर बताई गई समस्याओं की एक सूची का जिक्र किया. उन्होंने समस्याओं के बारे में लिखा, 'बुनियादी सामान की कमी, पानी के दूषित होने, प्लंबिंग की दिक्कतों, बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य, डेक की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और डाक सेवा में रुकावट की व्यापक खबरें आई हैं.'

रिचर्ड ब्लूमेंथल ने उठाए सवाल 

उन्होंने आगे लिखा, 'इन रुकावटों की वजह से जहाज तक भेजे गए कई 'केयर पैकेज' महीनों तक रास्ते में ही खो गए.' इनमें से कई समस्याओं की रिपोर्ट पहले 'नेवी टाइम्स' और 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' ने दी थी. ब्लूमेंथल ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ दबाव बनाने के अभियान और ईरान के साथ युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर को सामान्य से कहीं ज्यादा समय तक समुद्र में तैनात रखा था.

 डेमोक्रेट सीनेटर ने ट्रंप पर साधा निशाना

एरिजोना के डेमोक्रेट सीनेटर रूबेन गैलेगो ने बुधवार (12 अगस्त) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वह सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए 'लिंकन' के दौरे की मांग कर रहे हैं. मरीन के तौर पर युद्ध में हिस्सा ले चुके गैलेगो ने कहा, 'डोनाल्ड ट्रम्प के उलट मैंने सक्रिय ड्यूटी देखी है. जिस तरह से वह इस गैर-कानूनी युद्ध को अंजाम देते हुए हमारे सर्विस मेंबर्स के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वह न सिर्फ घिनौना है, बल्कि खतरनाक भी है.'

एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, नौसेना 'लिंकन' की जगह मिडिल-ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर 'जॉर्ज वाशिंगटन' भेज रही है. इस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें जहाज के शेड्यूल के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने की इजाजत नहीं थी. युद्ध के शुरुआती दौर में लिंकन को खुद ईरान के हमलों का सामना करना पड़ा था.

ईरानी पोर्ट पर US नाकेबंदी में लिंकन ने की मदद

हेगसेथ ने 8 अप्रैल को पेंटागन में पत्रकारों से कहा, 'ईरान ने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर सैकड़ों मिसाइलें और वन-वे अटैक ड्रोन दागे. उन सभी हमलों को 'एबे लिंकन' से मीलों दूर ही आसानी से मार गिराया गया.' लिंकन ने ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी को लागू करने में भी मदद की है. यह नाकेबंदी शुरू में 13 अप्रैल से जून के मध्य में युद्धविराम समझौते की घोषणा तक चली और फिर 15 जुलाई को दोबारा शुरू हुई.

पहली नाकेबंदी के दौरान, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने गोलीबारी और मिसाइल हमलों के ज़रिए नौ "नियम न मानने वाले" जहाजों को बेकार कर दिया और 135 जहाजों का रास्ता बदल दिया, जिन्होंने आखिरकार नाकेबंदी के आदेश का पालन किया. दूसरी नाकेबंदी में, कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमले कम हुए हैं. 9 अगस्त को हालिया अपडेट में सेंट्रल कमांड ने कहा कि नाकेबंदी फिर से शुरू होने के बाद से उसने 55 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है.

इस्लामाबाद MoU ही बढ़ने का एकमात्र रास्ता, दुनिया के सामने फिर रोया पाक

लिंकन की जगह कौन लेगा?

लिंकन की जगह लेने वाला जहाज कब आएगा, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन युद्धपोतों की आवाजाही पर बात करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर जानकारी देने वाले एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, 'जॉर्ज वाशिंगटन' हाल ही में मलक्का स्ट्रेट (इंडोनेशियाई जलक्षेत्र में प्रशांत महासागर का एक प्रमुख पारगमन मार्ग) से पश्चिम की ओर बढ़ा है. 

उधर, एडमिरल फ्रैंकन ने कहा कि नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की सीमित संख्या है और उन्हें अक्सर उनके तय कार्यकाल से कई महीने ज़्यादा समय तक तैनात रहना पड़ता है, जिससे भविष्य में युद्ध अभियानों के लिए उनकी उपलब्धता सीमित हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'मैं आपको गारंटी देता हूं कि ट्रम्प प्रशासन के पहले दो साल निश्चित रूप से ट्रम्प प्रशासन के अगले दो सालों को प्रभावित करेंगे.'

सिंधु जलसंधि पर एमजे अकबर की पाक को दो टूक, कहा- 'खून- पानी एकसाथ ..'

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US में घिरे ट्रंप, अब्राहम लिंकन की जंग में लंबी तैनाती पर उठे सवाल
US में घिरे ट्रंप, अब्राहम लिंकन की जंग में लंबी तैनाती पर उठे सवाल
विश्व
जश्न-ए-आजादी पर पाक की गीदड़भभकी, शहबाज बोले- युद्ध नहीं चाहते लेकिन…
जश्न-ए-आजादी पर पाक की गीदड़भभकी, शहबाज बोले- युद्ध नहीं चाहते लेकिन…
विश्व
सिंधु जलसंधि पर एमजे अकबर की पाक को दो टूक, कहा- 'खून- पानी एकसाथ ..'
सिंधु जलसंधि पर एमजे अकबर की पाक को दो टूक, कहा- 'खून- पानी एकसाथ ..'
विश्व
इस्लामाबाद MoU ही बढ़ने का एकमात्र रास्ता, दुनिया के सामने फिर रोया पाक
इस्लामाबाद MoU ही बढ़ने का एकमात्र रास्ता, दुनिया के सामने फिर रोया पाक
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
झारखंड
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
JPSC मामले में बड़ा खुलासा, ₹100 करोड़ की वसूली का था प्लान
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
इंडिया
कॉमेडियन समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR
कॉमेडियन समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR
बिहार
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget