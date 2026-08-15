पूरा वंदेमातरम् गाए जाने पर सोनिया गांधी ने जताया ऐतराज, कांग्रेस मुख्यालय में विवाद

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया. समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ के पूरे संस्करण को लेकर चर्चा शुरू हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान पूरे ‘वंदे मातरम’ के गायन पर आपत्ति जताई.

कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनिया गांधी हाथों से गाने को रोकने का इशारा करती हुई नजर आ रही थी. उनके बगल में मल्लिकार्जुन खरगे भी खड़े थे. ऐसा करते वक्त राहुल गांधी भी हाथों से इशारा कर रह थे. इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में पहले से ‘वंदे मातरम’ के दो छंद गाए जाते रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार छह छंद गाए गए. शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस का ‘वंदे मातरम’ से पुराना जुड़ाव रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही पार्टी के कार्यक्रमों में इसे गाया जाता रहा है.

लाल किले पर भी पूरा वंदे मातरम गाया गया

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर भी वंदे मातरम के पूरे संस्करण का गायन चर्चा में रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण से पहले राष्ट्रगीत का गायन किया गया. वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण गीत रहा है और लंबे समय से राष्ट्रीय समारोहों में इसके चयनित छंदों का इस्तेमाल किया जाता रहा है.