भारत छोड़कर इस अमीर देश की नागरिकता ले रहे हैं लोग! रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारतीय नागरिकों को अब अमीर और विकसित देश काफी पसंद आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि वे भारत छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने सोमवार (3 नवंबर) को एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक साल 2023 में करीब 2.25 लाख भारतीय नागरिकों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता हासिल की.

OECD की रिपोर्ट 'इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025' के मुताबिक, विकसित देशों की नागरिकता हासिल करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में लगभग 2.25 लाख भारतीय नागरिकों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता हासिल की, यह संख्या सभी मूल देशों में सबसे अधिक है. दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड है.

किस देश में जाकर सबसे ज्यादा बस रहे भारतीय नागरिक

भारतीयों की पहली पसंद इन दिनों कनाडा बना हुआ है. साल 2023 में 78,487 भारतीय लोग कनाडाई नागरिक बने. वहीं 2022 में यह संख्या 59,405 थी. अगर साल 2013 के आंकड़ों की बात करें तो यह महज 15,388 थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कनाडा की स्थिर नीतियों और स्थाई निवास की प्रक्रिया में तेजी की वजह से यहां भारतीय लोगों की संख्या बढ़ी है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह संख्या घट सकती है. कनाडा में महंगाई और मकानों की कमी की वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं. इसके साथ ही इमिग्रेशन के नियमों में भी सख्ती बढ़ गई है.

कनाडा के अलावा इन देशों में भी जा रहे भारतीय नागरिक

भारतीय लोगों को कनाडा के साथ-साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी पसंद आ रहा है. साल 2023 में 52,360 भारतीय नागरिकों ने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली. अगर 2022 की बात करें तो 66,670 लोगों ने अमेरिकी नागरिकता ली. 40,361 भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली.

भारत के साथ-साथ चीनी नागरिक भी दूसरे देशों में जाकर बसे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में करीब 3.7 लाख चीनी नागरिक OECD देशों में गए. उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया का रुख किया.