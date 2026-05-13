थाईलैंड घूमने गए थे 5 भारतीय, कैफे में रहस्यमयी तरीके से हुए बेहोश, 1 की मौत, 3 गंभीर

थाईलैंड के फुकेट से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. घूमने गए 4 भारतीय नागरिक एक कैफे में खाने के दौरान अचानक बेहोश हो गए. इसके चलते 1 भारतीय पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है. थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक जानकारी शेयर की है.

भारतीय दूतावास ने क्या कहा

थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा कि दूतावास थाई अधिकारियों के संपर्क में है और उस घटना पर करीब से नजर रख रहा है, जिसमें 9 मई 2026 को फुकेट में 4 भारतीय पर्यटक बेहोश हो गए थे और बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दूतावास ने आगे कहा कि उनमें से 1 युवा भारतीय पर्यटक की मौत पर हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं.

कहां का है मामला

दूतावास के अधिकारी मृतक के परिवार के संपर्क में हैं. बैंकॉक पोस्ट की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पुष्टि की है कि शनिवार सुबह फुकेट के एक कैफे में रहस्यमय तरीके से बेहोश होने के बाद 26 साल के एक भारतीय पर्यटक की मौत हो गई और 3 अन्य अभी भी हॉस्पिटल में हैं. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह घटना कथू जिले के कमला बीच इलाके में हुई. एक मशहूर कैफे में 4 विदेशी पर्यटकों के बेहोश होने के बाद इमरजेंसी में मदद के लिए बुलाया गया. 3 को पटोंग हॉस्पिटल और 1 को थालांग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

कैफे के सुरक्षा स्टाफ ने क्या बताया

पुलिस ने दोनों अस्पतालों में जाकर पीड़ितों का बयान दर्ज करने की कोशिश की. हालांकि तीनों युवक बयान नहीं दे पा रहे थे. कैफे के सुरक्षा स्टाफ ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे 5 भारतीय 1 साथ कैफे में आए थे. उनकी पहचान कुशाग्र अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, राहुल अग्रवाल नाम का एक और आदमी, अमन अग्रवाल और आर्यन वर्मा के तौर पर हुई है. देर रात करीब 1.54 बजे ग्रुप के 4 सदस्य एक-एक करके बेहोश हो गए. पांचवें शख्स आर्यन वर्मा में कोई लक्षण नहीं दिखे.

पटोंग हॉस्पिटल ने बाद में बताया कि 2 व्यक्ति कुशाग्र अग्रवाल और राहुल अग्रवाल कोमा में थे और उन्हें आगे के इलाज के लिए वचिरा फुकेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है. शनिवार दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को बताया गया कि कुशाग्र अग्रवाल की मौत हो गई है.

ये भी पढ़ें

बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?