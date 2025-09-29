भारतीय रुपया (INR) एशिया की सबसे स्थिर करेंसी में से एक माना जाता है. भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और व्यापारिक रिश्तों ने रुपए की स्थिति को मजबूत बनाया है. यही कारण है कि एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक कई देशों में भारतीय रुपया उनकी स्थानीय करेंसी की तुलना में कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है. कई देश महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर इकोनॉमी की वजह से अपनी करेंसी को संभाल नहीं पाते. ऐसे में भारतीय रुपया वहां स्ट्रॉन्ग दिखता है.

भारतीय रुपए की सबसे ज्यादा वैल्यू उन देशों में हैं, जहां करेंसी आर्थिक संकटों से जूझ रही है. उदाहरण के तौर पर लेबनान में एक रुपया की कीमत 1006.07 लेबनानी पाउंड है. इसके अलावा ईरान में 1 रुपये की कीमत 474.12 ईरानी रियाल है. वियतनाम में 1 रुपया 297.61 वियतनामी डोंग के बराबर है. लाओस में 1 रुपये लगभग 242.87 लाओ किप के बराबर है. इंडोनेशिया में 1 रुपया 187.98 इंडोनेशियाई रुपिया के बराबर है. यहां रुपया सिर्फ करेंसी ही नहीं बल्कि खरीद क्षमता के लिहाज से भी मजबूत दिखता है.

दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में रुपए की धाक

भारतीय रुपया सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में भी स्ट्रॉन्ग है. पराग्वे में 1 रुपये की कीमत 79.45 गुआरानी है. कोलम्बिया में 1 रुपया 43.96 पेसो है. नाइजीरिया में 1 रुपया 16.72 नायरा के बराबर है. इराक में 1 रुपया 14.69 दिनार के बराबर है. अर्जेंटीना में 1 रुपया 14.98 पेसो के बराबर है. ये देश महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी करेंसी का स्तर नीचे गिरा है.

एशिया और पड़ोसी देशों में रुपए की स्थिति

भारत के नजदीकी देशों में भी रुपया स्ट्रॉन्ग है. जापान में 1 रुपया 1.68 येन के बराबर है. पाकिस्तान में 1 रुपया 3.17 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है. नेपाल में 1 रुपया की कीमत 1.59 नेपाली रुपए है. बांग्लादेश में 1 रुपया 1.37 टका के बराबर है. यहां भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले पड़ोसी देशों की करेंसी कमजोर साबित होती है.

यूरोप में रुपए की वैल्यू

यूरोप के कुछ छोटे देशों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं में भी भारतीय रुपया दमदार है. हालांकि यूरो (EUR) जैसी करेंसी के मुकाबले रुपया कमजोर है, लेकिन छोटे देशों की करेंसी के सामने भारतीय रुपया स्ट्रांग बना हुआ है.

भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब?

इन देशों में भारतीय पर्यटकों को ज्यादा वैल्यू मिलती है. वहां पढ़ाई और व्यापार करने वालों को रुपए की मजबूती का फायदा मिलता है. भारत से इन देशों को होने वाला निर्यात भारतीय व्यापारियों के लिए ज्यादा लाभदायक साबित होता है.

