भारत की तकनीकी क्षमता अब सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है. मिस्र में आयोजित AI Expo Egypt 2026 में भारतीय कंपनियों ने दमदार प्रदर्शन कर वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. 11–12 फरवरी को हुए इस बड़े टेक आयोजन में भारत की भागीदारी खास आकर्षण का केंद्र रही. इस एक्सपो में भारत का प्रतिनिधित्व Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC India) ने किया. ESC India की अगुवाई में 14 भारतीय कंपनियों ने मिलकर ‘इंडिया पवेलियन’ स्थापित किया. इस पवेलियन का उद्घाटन मिस्र में भारत के राजदूत Suresh K. Reddy ने किया.

इंडिया पवेलियन में भारतीय AI स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पेश किए. हेल्थटेक, फिनटेक, स्मार्ट ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों ने सराहा.

B2B कनेक्शन और संभावित बिजनेस डील्स

AI Expo Egypt 2026 के दौरान भारतीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) कनेक्शन मिले. कई विदेशी कंपनियों के साथ संभावित साझेदारी और व्यापारिक समझौतों पर चर्चा हुई. यह संकेत है कि भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी निर्यात करने वाला एक उभरता वैश्विक केंद्र बन रहा है.

भारतीय स्टार्टअप की बड़ी जीत

इस इवेंट में भारत के स्टार्टअप CreateBytes ने ‘Supernova Challenge’ जीतकर 10,000 डॉलर यानी लगभग 8 लाख रुपये की ग्रांट हासिल की. यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और नवाचार में अग्रणी बनने की क्षमता रखते हैं.

टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत हो रही ग्लोबल डिप्लोमेसी

मिस्र जैसे महत्वपूर्ण देश में भारत की सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि भारत AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी वैश्विक कूटनीति को भी सशक्त बना रहा है. सरकार, उद्योग और स्टार्टअप मिलकर भारत की डिजिटल पहचान को दुनिया के सामने मजबूती से पेश कर रहे हैं. कुल मिलाकर, AI Expo Egypt 2026 में भारत की भागीदारी यह साबित करती है कि भारतीय टेक्नोलॉजी और AI स्टार्टअप्स अब वैश्विक नवाचार की दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं.