हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi AI Summit Security: AI इम्पैक्ट समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम! 183 CCTV कैमरे और 10 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Delhi AI Summit Security: AI इम्पैक्ट समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम! 183 CCTV कैमरे और 10 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Delhi AI Summit Security:देश के राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. इस दौरान लुटियंस दिल्ली और भारत मंडपम में कड़ी सुरक्षा है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में होने जा रहे AI इम्पैक्ट समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राजधानी में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. लगभग हर जिले से 800  पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. इसके अलावा स्पेशल यूनिट, रिजर्व फोर्स और ट्रैफिक पुलिस भी ड्यूटी पर रहेगी. खासतौर पर कार्यक्रम स्थल और लुटियंस दिल्ली इलाके में कड़ी सुरक्षा रहेगी. यह सुरक्षा व्यवस्था कई एजेंसियों के साथ मिलकर की जा रही है, क्योंकि इस समिट में कई देशों के प्रमुख और वीवीआईपी शामिल होंगे.

करीब 4,200 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. पूरी दिल्ली को 10 जोन में बांटा गया है, जिसकी निगरानी डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे. ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए दूसरे यूनिट्स से भी अतिरिक्त डीसीपी लगाए गए हैं. VVIP मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए काफिलों की रूट रिहर्सल की गई है. भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और हैदराबाद हाउस के आसपास के इलाकों में अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे.

दिल्ली पुलिस के 183 सीसीटीवी कैमरे

पूरे इलाके की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी. दिल्ली पुलिस के 183 सीसीटीवी कैमरे, साथ ही एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी के कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी. एंट्री के लिए QR कोड वाले पास जारी किए गए हैं. ताकि आने वाले लोगों की पहचान जल्दी और सुरक्षित तरीके से हो सके.द्वारका जैसे इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. वहां पैदल गश्त और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का खास इंतजाम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए खास इंतजाम किए हैं. 17 फरवरी से शुरू हो रही CBSE बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों के लिए विशेष पास और मदद की व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी. समिट के दौरान ड्रोन से किसी भी खतरे को रोकने के लिए विशेष एंटी-ड्रोन टीमें तैनात की गई हैं. भारत मंडपम और लुटियंस दिल्ली के आसपास एयरस्पेस की निगरानी के लिए रडार सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर लगाए गए हैं. बिना अनुमति वाले ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. किसी भी संदिग्ध ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय किया जाएगा.  ICCC के जरिए सीसीटीवी नेटवर्क के साथ मिलकर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी.

सुरक्षा में कई केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल

इस कार्यक्रम की सुरक्षा में कई केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं CRPF, BSF और Indo-Tibetan Border Police जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बाहरी सुरक्षा और रिजर्व फोर्स की जिम्मेदारी संभालेंगी. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड  हाई-रिस्क हालात और संभावित आतंकी खतरों से निपटने के लिए तैनात रहेगी.  स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री और अन्य बड़े वीवीआईपी को नजदीकी सुरक्षा देगी. इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग  खुफिया जानकारी जुटाने और खतरे का आकलन करने में लगे हैं. आपात स्थिति के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी तैयार रहेगी. 

Published at : 15 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Bharat Mandapam DELHI AI Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Breaking: बढ़ते विवाद के बीच Harshvardhan Sapkal का बड़ा बयान | ABP News
Mahashivratri पर बाबा महाकाल का 'महाश्रृंगार', अलौकिक स्नान देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त | Ujjain
Top News:अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
Sadhguru ने बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी, बोले “हम हमेशा आज के लिए तैयार रहते हैं”
T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
शिक्षा
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget