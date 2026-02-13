मिस्र के मकबरों में मिले तमिल ब्राह्मी भाषा के शिलालेख, भारत-रोमन ट्रेड पर बड़ा खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत आज के समय में दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार कर रहा है, फिर चाहे वह अमेरिका हो, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस हो या फिर किसी दूसरे महाद्वीप का कोई देश हो, लेकिन हाल ही में एक रिसर्च में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच प्राचीन समय में व्यापारिक संबंधों के निशाने पाए गए हैं. दरअसल, दो रिसर्चरों ने मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में स्थित मकबरों में तमिल ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत भाषा की करीब 30 शिलालेखों की पहचान की है. ये शिलालेख पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच के माने जा रहे हैं, जो प्राचीन तमिलगम, भारत के कई अन्य क्षेत्रों और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंधों पर एक नई खोज के दर्शाते हैं.

यह रिसर्च साल 2024-2025 में पेरिस के फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज (EFEO) की प्रोफेसर शार्लोट श्मिड और स्विट्जरलैंड के लॉजेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इंगो स्ट्राउख की ओर से की गई, जिसमें इन शिलालेखों की पहचान हुई है. रिसर्च टीम ने थेबन नेक्रोपोलिस की छह मकबरों में इन शिखालेखों को पाया. उन्होंने 1926 में वैली ऑफ दे किंग्स का सर्वे करने वाले फ्रांसीसी स्कॉलर जूल्स बैलेट के काम को आगे बढ़ाया था.

रिसर्च में शोध टीम ने क्या बताया?

रिसर्च को तमिल इपिग्राफी पर हो रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ‘फ्रॉम द वैली ऑफ द किंग्स टू इंडिया: इंडियन इंसक्रिप्शन्स इन इजिप्ट’ के नाम से पेश अपने रिसर्च पेपर में स्कॉलर्स ने कहा कि मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में मिले भारतीय शिलालेख इस बात के सबूत हैं कि इन मकबरों तक भारत के उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और दक्षिणी इलाकों से लोग पहुंचे थे. इनमें सबसे ज्यादा संख्या दक्षिण भारत, विशेष तौर पर तमिल इलाके से आए लोगों की थी.

रिसर्चर्स के मुताबिक, भारत से आए उन लोगों ने मकबरों के गलियारों और कमरों की दीवारों पर अपने नाम या कई छोटे संदेशों को उकेरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. ये शिलालेख कई भाषाओं में, विशेष तौर पर ग्रीक में लिखे गए बड़ी संख्या में मौजूद ग्रैफिटी के साथ पाए गए हैं. इससे यह साफ होता है कि मकबरों की दीवरों पर नाम लिखना पुराने समय से चल आ रही एक प्रचलित परंपरा थी, जिसका पालन भारत से आए हुए लोगों ने किया था.

पांच मकबरों में एक नाम आठ बार पाया गया

रिसर्चरों ने इन शिलालेखों में एक नाम सिकै कोर्रान (Cikai Koṟraṉ) को पांच अलग-अलग मकबरों में कुल आठ बार उकेरा हुआ पाया है. यह नाम कभी मकबरे के प्रवेश द्वार के पास तो कभी अंदर की दीवारों पर अन्य ग्रैफिटी के बीच लिखा मिला है. एक मकबरे में यह नाम प्रवेश द्वार पर करीब चार मीटर की ऊंचाई पर भी उकेरा हुआ पाया गया.

तमिलनाडु के पुरातत्व एक्सपर्ट ने क्या कहा?

तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट के. राजन के मुताबिक, यह खोज प्राचीन तमिलगम के मालाबार तट और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों का सबूत देती है. पहले मिस्र में रिसर्च मुख्य रूप से रेड सी के पोर्ट सिटी बेरेनिके तक सीमित था, जो अब नील नदी घाटी तक बढ़ गया है.