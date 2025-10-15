हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये

Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये

मालदीव की करेंसी की कीमत भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है. अगर दोनों देशों की करेंसी की तुलना करके देखें तो इसमें काफी अंतर देखने को मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

मालदीव भारतीय यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय और लग्जरी ट्रैवल डेस्टिनेशन है. हर साल हजारों भारतीय यहां छुट्टियां बिताने, हनीमून मनाने और समुद्र के किनारे आराम करने पहुंचते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि भारत के रुपए की कीमत मालदीव में कितनी होती है? आइए जानते हैं भारत और मालदीव की करेंसी वैल्यू का पूरा अंतर.

मालदीव की आधिकारिक मुद्रा का नाम मालदीवियन रूफिया (Maldivian Rufiyaa) है, जिसका शॉर्ट फॉर्म MVR होता है. यह नाम संस्कृत के शब्द रूप्य से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चांदी. मालदीवियन रूफिया को मालदीव मोनेटरी अथॉरिटी (Maldives Monetary Authority - MMA) नियंत्रित करती है, जो देश का सेंट्रल बैंक है और मुद्रा आपूर्ति, विनिमय दर और वित्तीय स्थिरता की देखरेख करती है.

भारत के रुपए की कीमत मालदीव में कितनी है?
वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मालदीवियन रूफिया की कीमत भारत की करेंसी के मुकाबले 5 रुपये 77 पैसा है. इस  हिसाब से अगर कोई इंडियन मालदीव जाकर 1 लाख कमाता है तो भारत में आकर ये 5 लाख 77 हजार 71 रुपये हो जाएगा. वहीं भारत का 1 रुपया मालदीव में महज 17 पैसों के बराबर है. इस हिसाब से अगर कोई भारतीय 1 लाख रुपये लेकर मालदीव घूमने जाता है तो वहां जाकर उसकी वैल्यू महज 17 हजार 329 मालदीवियन रूफिया  के बराबर रह जाएगी.

मालदीव की करेंसी की खासियत और डिजाइन
मालदीव की करेंसी केवल आर्थिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि यह कला और संस्कृति का भी प्रतीक है. यहां के नोट और सिक्के समुद्री जीवन, पारंपरिक मछली पकड़ने और मालदीव की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित एक द्वीप देश है, इसलिए इसकी करेंसी में समुद्र से जुड़ी थीम जैसे मछलियां, तरह-तरह के इमेज, जलक्रीड़ा और नौकायन की झलक देखने को मिलती हैं.

Published at : 15 Oct 2025 07:43 AM (IST)
विश्व
महाराष्ट्र
इंडिया
स्पोर्ट्स
विश्व
महाराष्ट्र
इंडिया
स्पोर्ट्स
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
