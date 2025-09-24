'खाली कर दो POK, कश्मीर पर नहीं चलेगा झूठ', UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया

भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है. उसने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लताड़ लगाई. भारत ने पाक की पोल खोलते हुए कहा कि सबसे पहले अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे. भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को बुरी तरह घेरा.

पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था. इसके बाद भारतीय राजनियक क्षितिज ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के मसले पर बुरी तरह धोया. भारतीय राजनयिक ने कहा कि UNHRC को निष्पक्ष और गैर-चयनशील होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान देंगे तो सामने आने वाली चुनौतियों से ध्यान भटक जाएगा.

भारत ने पाकिस्तान को क्या दी नसीहत

भारतीय राजनयिक क्षितिज ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा, ''पाकिस्तान इस मंच का भारत के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रहा है. उसे हमारे क्षेत्र पर नजर रखने की जगह अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए. उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसके सहारे उसका जीवन टिका हुआ है.''

India's envoy at United Nations Human Rights Council (#UNHRC) sharply rebuked Pakistan, calling its statements recycled falsehoods and a dump truck of lies.



Speaking during India's Right of Reply, Permanent Mission of India Counsellor Kshitij Tyagi accused Pakistan of…

भारत ने पहलगाम हमले की दिलाई याद

क्षितिज त्यागी ने कहा, ''पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने इस साल अप्रैल में पहलगाम में हमला किया. क्या हम उरी को भूल जाएं या फिर मुंबई (हमले) को भूल जाएं. भारत और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन हरकतों को नहीं भूलेगी.''

भारत की ओर से पाकिस्तान को यह भी कहा गया कि उसे अपनी सेना के प्रभुत्व को खत्म करने और मानवाधिकारों के रिकॉर्ड में सुधार करना चाहिए. भारत ने पाकिस्तान की आतंकियों को पनाह देने के मामले को लेकर भी आलोचना की.