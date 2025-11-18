हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत-रूस फिर करने जा रहे ‘बड़ी डील’ ! ट्रंप के सीने पर लोटेंगे सांप, पुतिन की दिल्ली विजिट से पहले खुला राज

भारत-रूस फिर करने जा रहे ‘बड़ी डील’ ! ट्रंप के सीने पर लोटेंगे सांप, पुतिन की दिल्ली विजिट से पहले खुला राज

भारत और रूस अगले महीने पुतिन की भारत यात्रा से पहले कई महत्वपूर्ण समझौतों और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. जयशंकर-लावरोव वार्ता में रणनीतिक साझेदारी और शांति प्रयासों पर जोर दिया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 18 Nov 2025 07:29 AM (IST)
भारत और रूस अगले महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों, पहलों और परियोजनाओं को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं.  यात्रा की तैयारियों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार (17 नवंबर) को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता की.

जयशंकर ने बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में कहा, ‘‘यह विशेष अवसर मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है. हम आने वाले दिनों में इनके अंतिम रूप दिए जाने की आशा करते हैं.’’

विदेश मंत्री ने कही ये बड़ी बात

एस. जयशंकर ने कहा, ‘‘ये निश्चित रूप से हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती और स्वरूप प्रदान करेंगे.’’ जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत, रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के हालिया प्रयासों का समर्थन करता है. उन्होंने कहा, ‘‘भारत शांति स्थापित करने की दिशा में हाल के प्रयासों का समर्थन करता है. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष इस लक्ष्य की ओर रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे.’’

पांच दिसंबर के आसपास भारत आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति

विदेश मंत्री इस समय अपने रूसी समकक्ष लावरोव के साथ वार्ता के लिए मॉस्को में हैं. उनकी इस यात्रा को पुतिन की यात्रा की तैयारियों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है.  रूसी राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए पांच दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है.  शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम सामने आने की उम्मीद है.  अब तक भारत और रूस में बारी-बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं. 

बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा गाजा का भविष्य? इजरायल की नाराजगी के बीच UNSC ने ट्रंप के प्लान को दी मंजूरी

Published at : 18 Nov 2025 07:29 AM (IST)
