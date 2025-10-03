पाकिस्तान के पांच F-16 और JF-17 फाइटर जेट हुए तबाह, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का बड़ा खुलासा
Operation Sindoor: इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 4-5 फाइटर जेट मार गिराए थे. उसे भारी नुकसान पहुंचा था.
भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह सबक सिखा दिया था, लेकिन पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ बोलने से बाज नहीं आते. भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है. उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4-5 फाइटर जेट मार गिराए थे. पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के दौरान भारी कीमत चुकानी पड़ी.
एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने कहा, ''पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी. ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास में याद किया जाएगा. हमने 3-4 दिन में जंग पूरी कर ली. दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए कि युद्ध को कैसे खत्म किया जा सकता है. हमने पाकिस्तानी सीमा के अंदर 200 किलोमीटर तक मार की. हमारी जमीन से मार करने वाली मिसाइल बेहद अचूक और अभेद्य थी. इस दौरान पाकिस्तान की आम जनता को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ.''
पाकिस्तान को कितना हुआ नुकसान
एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर कहा, ''हमारी सेना ने पाकिस्तान के 4-5 फाइटर जेट मार गिराए. इसमें JF-16 शामिल था. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, हमने पाक की मिसाइल प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाया. उसके 4 रडार सिस्टम, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बड़ी संख्या में एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा है. उसके हैंगर्स में खड़े C-130 को भी तबाह कर दिया.''
मनोहर कहानियों की तरह सोचता है पाकिस्तान - एपी सिंह
उन्होंने कहा, ''हमें ऑपरेशन सिंदूर से एयर पावर का पता चला, हम कितनी दूर तक मार कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगा. एयर पावर की रिलेवेंश बना रहनी चाहिए. मैं सभी देशवासियों को वादा करता हूं कि जब भी भारतीय वायुसेना की जरूरत पड़ेगी, हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे. अगर वे (पाकिस्तान) सोचते हैं कि हमारे 15 फाइटर जेट गिराएं है तो सोचने दो. अगली बार वो हम से लड़ने आएंगे तो ये सोचकर आएंगे कि 15 फाइटर जेट कम लड़ेंगे. उनकी सोच मनोहर कहानियों की तरह है.''
बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया. सेना ने पाकिस्तना और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. इस दौरान सौ से ज्यादा आतंकवादी मारे गए. जब पाक सेना ने दखल दिया तो उसे भी करारा जवाब दिया गया.
