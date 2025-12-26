हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?

हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?

Canada Indian Students: बीते 1 हफ्ते में कनाडा में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. पहले हिमांशी खुराना का शव किसी घर से मिला, फिर तीन दिन बाद 20 साल के शिवांक की गोली मारकर हत्या कर दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 26 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

कनाडा के टोरंटो में बीते 6 दिनों में दो भारतीय नागरिकों की हत्या हो गई, जिसने भारतीय समुदाय में गहरी चिंता और दुख पैदा कर दिया है. पहली घटना में 30 वर्षीय भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या हुई, जबकि दूसरी में 20 वर्षीय भारतीय मेडिकल स्टूडेंट शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या की गई.

एक घर के अंदर मिला था हिमांशी का शव

30 साल की हिमांशी खुराना टोरंटो में रहती थीं और वह सोशल मीडिया पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थीं. टोरंटो पुलिस के मुताबिक, 19 दिसंबर 2025 की रात करीब 10:41 बजे उन्हें मिसिंग पर्सन के रूप में रिपोर्ट किया गया. अगले दिन यानी 20 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में एक घर के अंदर उनका शव मिला. पुलिस ने इस मौत को हत्या का मामला घोषित कर दिया और जांच शुरू की.

2025 में टोरंटो की 40वीं हत्या

पुलिस का मानना है कि यह इंटीमेट पार्टनर वायलेंस (पार्टनर द्वारा की गई हिंसा) का मामला है, क्योंकि पीड़िता और संदिग्ध एक-दूसरे को पहले से जानते थे. मामले में 32 वर्षीय टोरंटो निवासी अब्दुल घाफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाते हुए पूरे कनाडा में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जनता से जानकारी मांग रही है. यह टोरंटो की 2025 की 40वीं हत्या थी.

टोरंटो में भारत के कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने इस घटना पर गहरा दुख जताया. एक बयान में कहा गया, 'हम टोरंटो में युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से गहरा सदमा और दुख महसूस कर रहे हैं. हम हिमांशी के निधन पर उनके परिवार को गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस मुश्किल समय में उनके साथ हैं.'

कांसुलेट परिवार से संपर्क में है और कनाडाई अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव मदद दे रहे हैं.

शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या की

दूसरी घटना में 20 वर्षीय भारतीय स्टूडेंट शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के स्कारबरो कैंपस में लाइफ साइंसेज में डॉक्टरेट (PhD) कर रहे थे. यह घटना 23 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 3:34 बजे हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्सटन रोड इलाके में हुई, जो कैंपस के बहुत नजदीक है.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें गोली लगी हालत में पाया गया, लेकिन घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. हमलावर पुलिस पहुंचने से पहले ही भाग गए. जांच के दौरान कैंपस में लॉकडाउन लगा दिया गया था. पुलिस ने शिवांक की तस्वीर जारी की और जनता से मदद मांगी. यह टोरंटो की साल 2025 की 41वीं हत्या थी.

कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा, 'हम युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं. कांसुलेट शिवांक के परिवार से संपर्क में है और इस मुश्किल समय में सभी जरूरी मदद दे रहा है, साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है.'

क्या दोनों घटनाओं में कोई संबंध है?

दोनों घटनाएं टोरंटो में हुईं, लेकिन पुलिस ने इनके बीच कोई लिंक नहीं मिला है. टोरंटो पुलिस ने साफ कहा है कि दोनों मामलों के बीच कोई संबंध नहीं है और ये अलग-अलग घटनाएं हैं. भारतीय छात्रों और समुदाय में विदेश में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है और जनता से अपील की है कि कोई भी जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें.

Published at : 26 Dec 2025 11:48 AM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
