लश्कर-ए-तैय्यबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक वीडियो में दावा किया है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है. यह वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है.

वीडियो में क्या कह रहा है सैफुल्लाह?

वीडियो में सैफुल्लाह सैफ साफ शब्दों में कहते नजर आ रहा है, “हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वह भारत पर हमले के लिए बांग्लादेश मार्ग का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है.” उसने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उसके कई लोग सक्रिय हैं और भारत के खिलाफ जिहादी गतिविधियों में लगे हुए हैं.

सैफुल्लाह ने किया बड़ा दावा

रैली के दौरान सैफुल्लाह ने कहा कि एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है, जो वहां स्थानीय युवाओं को जिहाद के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें आतंक प्रशिक्षण दे रहा है. उसका दावा है कि बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ साजिशों का एक लॉन्चपैड बनता जा रहा है.

वीडियो में दिखी बच्चों की मौजूदगी

वीडियो में बच्चों की मौजूदगी भी दिखाई गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि आतंकी संगठन अपने एजेंडे के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह आरोप चिंता का विषय है क्योंकि बच्चे भी अब कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित किए जा रहे हैं.

सैफुल्लाह ने की पाकिस्तान सेना की तारीफ

सैफुल्लाह ने अपने भाषण में पाकिस्तान सेना की तारीफ की और कहा कि 9-10 मई की रात के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की. उसने ये भी दावा किया कि अमेरिका और बांग्लादेश कथित रूप से पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं.

हालांकि, यह सभी बातें सैफुल्लाह के दावों और वायरल वीडियो पर आधारित हैं. इन गंभीर आरोपों की पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि की आवश्यकता है. वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों और विदेश नीति से जुड़े अधिकारियों के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल उठ सकते हैं.

