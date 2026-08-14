Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान में HIV से हड़कंप! कराची अस्पताल में 6 बच्चों की मौत, 94 संक्रमित मिले

पाकिस्तान में HIV से हड़कंप! कराची अस्पताल में 6 बच्चों की मौत, 94 संक्रमित मिले

Pakistan HIV: पाकिस्तान के कराची अस्पताल में HIV संक्रमण से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और 94 संक्रमित मिले है. इस संबंध में सिंध हाई कोर्ट ने जांच, इलाज और मुआवजे का आदेश दिया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की एक अदालत ने कराची के एक अस्पताल में बच्चों के बीच HIV संक्रमण फैलने के मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है. इस मामले में अब तक 6 बच्चों की मौत और 94 बच्चों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है. अदालत ने प्रभावित बच्चों को लंबे समय तक इलाज और उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मामले का पता पहली बार नवंबर 2025 में चला था. इसके बाद सिंध के स्वास्थ्य विभाग ने कराची के औद्योगिक इलाके में स्थित कुलसुम बाई वालिका अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में HIV की जांच शुरू की थी. यह अस्पताल सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन (SESSI) के तहत चलता है. जांच के दौरान अस्पताल में 6 बच्चों की मौत और 94 बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई. अस्पताल के आसपास के इलाकों में भी करीब 120 अन्य लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आई.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता

याचिकाकर्ता ने बताया ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने का दावा

अधिवक्ता तारिक मंसूर ने मई में सिंध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने दावा किया कि संक्रमित बच्चों की कुल संख्या करीब 200 हो सकती है. हालांकि, संक्रमित लोगों की संख्या और संक्रमण फैलने के कारणों को लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है.

हाई कोर्ट ने स्वतंत्र जांच के दिए निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए सिंध हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने गुरुवार को प्रांतीय मुख्य सचिव को पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि अब तक विभाग की ओर से की गई जांच और जमा कराई गई रिपोर्टें कई महत्वपूर्ण सवालों का साफ जवाब नहीं देती हैं. इनमें संक्रमित लोगों की सही संख्या, संक्रमण फैलने का कारण, अस्पताल में संक्रमण रोकने के नियमों का पालन और डिस्पोजेबल सिरिंज से जुड़े कानून के पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं.

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर

अदालत ने कहा कि अब तक की रिपोर्टों में जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी स्पष्ट नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखने और निष्पक्ष जांच के लिए किसी व्यक्ति को पहले से दोषी या निर्दोष बताए बिना स्वतंत्र फैक्ट-फाइंडिंग प्रक्रिया जरूरी है.

प्रभावित बच्चों को इलाज और मुआवजा

हाई कोर्ट ने प्रभावित बच्चों को लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने और उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अस्पताल में संक्रमण कैसे फैला और इसके लिए कौन से सिस्टम या सुरक्षा नियम जिम्मेदार रहे.

ये भी पढ़ें: ‘ट्रंप के जाने तक नहीं थमेगी जंग', ईरान के कमांडर के दावे से टेंशन में अमेरिका

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 14 Aug 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
HIV Karachi Pakistan World News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में HIV से हड़कंप! कराची अस्पताल में 6 बच्चों की मौत, 94 संक्रमित मिले
पाकिस्तान में HIV से हड़कंप! कराची अस्पताल में 6 बच्चों की मौत, 94 संक्रमित मिले
विश्व
'जल्द ही कूड़ेदान में...', ईरान ने ट्रंप का जमकर उड़ाया मजाक
'जल्द ही कूड़ेदान में...', ईरान ने ट्रंप का जमकर उड़ाया मजाक
विश्व
पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
Exclusive: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
विश्व
Xप्लेन: पुतिन के कुरील दौरे से फिर भड़का जापान, जानिए क्या है 80 साल पुराना विवाद
पुतिन के कुरील दौरे से फिर भड़का जापान, जानिए क्या है 80 साल पुराना विवाद
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
Exclusive: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
हरियाणा
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
'परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया...' विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी
विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी, कहा- 'अपनों को खो दिया'
टेक्नोलॉजी
Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
Home Tips
Window Weatherstripping Tips: खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
ऑटो
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget