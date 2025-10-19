हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वगाजा में टूटने की कगार पर सीजफायर, रफाह में हमास का IDF पर अटैक, इजरायल ने बरसाए बम

गाजा में टूटने की कगार पर सीजफायर, रफाह में हमास का IDF पर अटैक, इजरायल ने बरसाए बम

Israel-Gaza: इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमास के लड़ाकों ने राफा के पास इजरायली इंजीनियरिंग वाहनों पर एंटी-टैंक मिसाइल दागी. इसके बाद IDF ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 06:21 PM (IST)
गाजा में नाजुक संघर्ष विराम रविवार को टूटने की कगार पर पहुंच गया, जब हमास के लड़ाकों ने राफा में इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया. जवाब में इजरायल की सेना (IDF) ने इलाके में हवाई हमले किए. इस ताजा टकराव के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई है. इजरायल ने इस घटना को संघर्ष विराम का गंभीर उल्लंघन बताया है.

राफा में हमले
इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रविवार सुबह हमास के लड़ाकों ने राफा के पास इजरायली इंजीनियरिंग वाहनों पर एंटी-टैंक मिसाइल दागी. इसके बाद IDF ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए. रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि एक IED धमाका हुआ जिसमें कई सैनिक घायल हुए. ‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ के मुताबिक, 'आतंकी हमलावर' दक्षिणी गाजा में एक टनल से निकलकर इजरायली सैनिकों पर फायरिंग करने लगे, जिसके तुरंत बाद IDF ने पलटवार किया. यह कुछ ही दिनों में राफा क्षेत्र में हुआ दूसरा बड़ा हमला है.

राजनीतिक दबाव और बढ़ा
इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मंत्री इतामार बेन-गवीर ने नेतन्याहू से 'पूरी ताकत से लड़ाई फिर शुरू करने' और 'हमास को पूरी तरह खत्म करने' की मांग की है. इस बीच, वेस्ट बैंक के नब्लस शहर में इजरायली सेना ने छापेमारी के दौरान 42 वर्षीय माजिद मोहम्मद दाऊद को गोली मार दी. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उसे 'हमास के एक संभावित हमले' की विश्वसनीय जानकारी मिली है, जिसे अमेरिका ने संघर्ष विराम का गंभीर उल्लंघन बताया. हमास ने इन आरोपों को 'इजरायली झूठ ' कहा है.

बंधकों के शवों की अदला-बदली, सीमाएं बंद
संघर्ष के बीच हमास ने शनिवार देर रात दो बंधकों के शव इजरायल को सौंपे, जिससे कुल संख्या 12 हो गई. इसके जवाब में इजरायल ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने की घोषणा की, यह कहते हुए कि हमास सहयोग में देर कर रहा है. यह क्रॉसिंग मई 2024 से बंद है, जब इजरायल ने गाजा की ओर वाले हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था. इसकी वजह से हजारों लोग इलाज या पारिवारिक कारणों से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं.

मानवीय संकट गहराया, गाजा ‘वेस्टलैंड’ बना
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2023 से अब तक 68,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं. इजरायल ने शनिवार को 15 फिलिस्तीनियों के शव लौटाए, जिससे कुल संख्या 135 हो गई. संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने गाजा को 'एक बंजर भूमि' करार दिया और कहा कि संघर्ष विराम के तहत तय 600 ट्रकों की तुलना में मदद का प्रवाह बेहद कम हो गया है. हमास का आरोप है कि इजरायल ने संघर्ष विराम के बावजूद हमले जारी रखे, जिनमें अब तक कम से कम 38 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं.

Published at : 19 Oct 2025 06:21 PM (IST)
Palestine Gaza Hamas ISRAEL
