हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के लिए झटका! यूरोपीय काउंसिल ने भारत के एजेंडे को दी मंजूरी; जानें क्या हुई डील?

ट्रंप के लिए झटका! यूरोपीय काउंसिल ने भारत के एजेंडे को दी मंजूरी; जानें क्या हुई डील?

यूरोपीय परिषद ने कहा कि परिषद विशेष रूप से एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, पारस्परिक रूप से लाभकारी और आर्थिक रूप से सार्थक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों का स्वागत करती है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Oct 2025 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

यूरोपीय काउंसिल ने सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को यूरोपीय आयोग द्वारा पूर्व में घोषित नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा के निष्कर्षों को मंजूरी दे दी. उसने साथ ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन का भी स्वागत किया. यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका है क्योंकि वह भारत पर कारोबार के लिए लगातार टैरिफ के जरिए दबाव बना रहे हैं.

बेल्जियम स्थित परिषद जो 27 सदस्यीय आर्थिक समूह की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं के लिए जिम्मेदार है. उसने साल के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को संपन्न करने के लिए दोनों पक्षों के प्रयासों पर प्रकाश डाला है. इस सप्ताह एजेंडे के निष्कर्षों में संयुक्त संचार, समृद्धि और स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा, संपर्क और वैश्विक मुद्दों सहित यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को प्रगाढ़ करने के इसके उद्देश्य का समर्थन किया गया.

यूरोपीय परिषद ने क्या कहा?

यूरोपीय परिषद ने एक बयान में कहा, ‘‘परिषद विशेष रूप से एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, पारस्परिक रूप से लाभकारी और आर्थिक रूप से सार्थक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों का स्वागत करती है, जिसे यूरोपीय आयोग और भारत सरकार साल के अंत तक अंतिम रूप देना चाहते हैं.’

बयान के मुताबिक, ‘‘ऐसे समझौते में बाजार तक पहुंच बढ़ाना, व्यापार बाधाओं को दूर करना और सतत विकास के प्रावधान शामिल होने चाहिए.’’ यूरोपीय परिषद ने कहा कि आपसी विश्वास और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित सुरक्षा और रक्षा मामलों पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग, तेजी से जटिल होते भू-राजनीतिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा?

बयान में कहा गया,‘‘परिषद सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की स्थापना की दिशा में काम करने की मंशा पर ध्यान केंद्रित करती है, जो उचित होने पर रक्षा औद्योगिक सहयोग में भी सहायक बन सकती है.’’ इसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ ‘यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध के सभी पहलुओं पर भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा.

ये भी पढ़ें

‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज

Published at : 21 Oct 2025 08:33 AM (IST)
Tags :
EU European Council INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिवाली की रात आग लगने के 270 हादसे! सुबह 6 बजे तक आंकड़ा हुआ 400 पार, रात भर तैनात रहे दमकलकर्मी
दिल्ली: दिवाली की रात आग लगने के 270 हादसे! सुबह 6 बजे तक आंकड़ा हुआ 400 पार
ट्रेंडिंग
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
शिक्षा
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget