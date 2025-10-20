‘फुस्स हो गया हाइड्रोजन बम’, राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP नेता का तंज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईडी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद विधायक तेजस्वी यादव पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर तंज कसा है. उन्होंने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसते हुए उसे एक फुसकी बम करार दिया है.

अमित मालवीय ने सोमवार (20 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैरोडी वीडियो पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में कैप्शन में मालवीय ने कहा, ‘माहौल आंधी (राहुल गांधी) वोट चोरी का पर्दाफाश करने आए थे, लेकिन मीडिया के सामने खुद ही एक्सपोज हो गए! हाइड्रोजन बन नहीं भाई, ये तो फुसकी बम है.’

अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो

बीजेपी आईटी प्रभारी के शेयर किए गए पैरोडी वीडियो में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को बदले हुए नामों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया गया, जहां उनसे वोटो चोरी के आरोपों, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच कथित तनाव और राजद सुप्रीमो लालू यादव के जंगलराज के आरोपों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.

हाइड्रोजन बम ❌ फुसकी बम ✅🔥🎭

वोट चोरी को एक्सपोज़ करने आए “माहौल आंधी” — लेकिन मीडिया के सामने खुद ही हो गए एक्सपोज़! 📱💥

हाइड्रोजन बम नहीं भाई, ये तो निकले फुसकी बम! 🤣 pic.twitter.com/1IQXjXpRYD — Amit Malviya (@amitmalviya) October 20, 2025

वोट चोरी के सबूतों को राहुल ने बताया था हाइड्रोजन बम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले यह दावा किया था कि उनके पास भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ वोट चोरी के पुख्ता सबूत हैं और उन्होंने उन सबूतों को हाइड्रोजन बम करार दिया था.

उन्होंने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ कर्नाटक के आलंद में 6,000 से ज्यादा वोट हटाने की कोशिश का आरोप लगाया था और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाते हुए रैली भी निकाली थी.

वहीं, राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता का यह तंज ऐसे समय पर आया है जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग में देरी ने महागठबंधन के अंदर खींचतान और भ्रम जैसी स्थिति के संकेत दिए हैं.

