हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वEthiopian Birr vs Indian Rupee: भारत से 1 लाख ले जाएंगे इथियोपिया तो कितनी हो जाएगी आपकी रकम? पीएम मोदी जा रहे हैं वहां

Ethiopian Birr vs Indian Rupee: भारत से 1 लाख ले जाएंगे इथियोपिया तो कितनी हो जाएगी आपकी रकम? पीएम मोदी जा रहे हैं वहां

भारत की विविध और मजबूत अर्थव्यवस्था रुपये को स्थिर बनाती है, जबकि इथियोपिया को अपनी करेंसी मजबूत करने के लिए औद्योगिक और निर्यात सुधारों की जरूरत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों की यात्रा के लिए जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान निकले हुए हैं. इस दौरान वह 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया में रहेंगे. भारत और इथियोपिया दोनों विकासशील देश हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर है. यही अंतर उनकी करेंसी वैल्यू में भी साफ दिखाई देता है. इस बीच जब दो देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार या विदेशी निवेश की बात होती है तो उनकी मुद्रा की ताकत अहम हो जाती है. 

इथियोपिया की आधिकारिक मुद्रा इथियोपियन बिर्र है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे ETB कहा जाता है. इथियोपिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है. उद्योग, निर्यात और विदेशी निवेश सीमित होने की वजह से वहां की करेंसी पर अक्सर दबाव बना रहता है. भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया (INR) है. भारत आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मजबूत स्थिति रखता है. इसी वजह से भारतीय रुपया कई विकासशील देशों की मुद्राओं की तुलना में ज्यादा स्थिर माना जाता है.

1 इथियोपियन बिर्र की वैल्यू

वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 इथियोपियन बिर्र की वैल्यू भारतीय रुपया के मुकाबले महज 0.59 पैसे हैं. वहीं 1 भारतीय रुपये की कीमत इथियोपिया में 1 रुपया 70 पैसे के बराबर है. इस हिसाब से अगर कोई भारतीय 1 लाख रुपये लेकर इथियोपिया जाता है तो वहां जाकर उसकी कीमत 1 लाख 69 हजार 981 रुपया हो जाएगा.

इथियोपियन बिर्र कमजोर क्यों है?

इथियोपिया की मुद्रा कमजोर रहने के पीछे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी, आयात ज्यादा और निर्यात कम, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित, महंगाई दर अधिक और राजनीतिक और क्षेत्रीय अस्थिरता को माना जाता है. इन कारणों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिर्र की मांग कम बनी रहती है.

भारतीय रुपया मजबूत क्यों माना जाता है?

भारतीय रुपये को मजबूती देने वाले प्रमुख कारणों में बड़ा घरेलू उपभोक्ता बाजार, तेजी से बढ़ता डिजिटल और आईटी सेक्टर, निर्यात में लगातार सुधार, विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत बैंकिंग सिस्टम शुमार है. हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर दिखता है, लेकिन अफ्रीकी देशों की कई मुद्राओं से अब भी बेहतर स्थिति में है.

भारत-इथियोपिया व्यापार में करेंसी की भूमिका

भारत और इथियोपिया के बीच दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और टेक्सटाइल का व्यापार होता है, लेकिन करेंसी वैल्यू में अंतर होने के कारण अधिकतर लेन-देन अमेरिकी डॉलर या अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में किया जाता है, जिससे इथियोपियन बिर्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

ये भी पढ़ें: Australia Bondi Terrorist Attack: ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले का क्या है भारतीय पासपोर्ट से कनेक्शन! नए खुलासे ने मचा दिया हड़कंप

Published at : 16 Dec 2025 01:24 PM (IST)
Tags :
Ethiopia Indian Rupee WORLD NEWS IN HINDI Ethiopian Birr Vs Indian Rupee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement

वीडियोज

Weather Updates: कोहरे की चादर में छिपी सड़क, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी | Fog | Smog |
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि
इंडिया
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
संसद में अनोखी एंट्री: कांग्रेस सांसद खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे पार्लियामेंट, बाइक पर लिखा था ‘RG’
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
हेल्थ
Air Purifier Health Risk: कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget