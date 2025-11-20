अमेरिका ने भारत के लिए 93 मिलियन डॉलर के सैन्य पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत अब जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसिशन-गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की नई खेप खरीद सकेगा. इस मंजूरी के तहत भारत को 100 FGM-148 जेवलिन मिसाइलें, 25 हल्की कमांड लॉन्च यूनिट्स और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स मिलेंगे.

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है. एजेंसी ने बताया कि भारत ने इस सौदे के तहत लाइफसाइकल सपोर्ट, सुरक्षा निरीक्षण, ऑपरेटर ट्रेनिंग, लॉन्च यूनिट्स के रिफर्बिशमेंट और पूर्ण परिचालन क्षमता के लिए आवश्यक अन्य तकनीकी सहायता भी मांगी है.

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती

डीएससीए ने कहा कि यह डिफेंस पैकेज अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. इससे भारत की मौजूदा और भविष्य में उभरने वाले खतरों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी. बयान में यह भी कहा गया कि भारत इन हथियारों और उपकरणों को अपने सैन्य ढांचे में बिना किसी दिक्कत के शामिल कर सकेगा.

अमेरिका ने दी ये मंजूरी

अमेरिका ने एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की लगभग 47 मिलियन डॉलर की बिक्री को भी मंजूरी दी है, जिससे कुल मूल्य लगभग 93 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि इस डील से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अमेरिकी सरकार ने क्या कहा?

अमेरिकी सरकार ने यह भी बताया कि इस डील में अभी तक किसी ऑफसेट एग्रीमेंट की जानकारी नहीं है और भविष्य में ऐसा कोई समझौता भारत और हथियार निर्माताओं के बीच तय किया जा सकता है.

बता दें कि आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए जेवलिन मिसाइल सिस्टम पैदल सेना को लंबी दूरी से बख्तरबंद टारगेट पर अत्यधिक सटीक हमले की क्षमता देते हैं.

