हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशहबाज-मुनीर देखते रह गए, भारत-अमेरिका के बीच हो गई 93 मिलियन डॉलर की मेगा डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार

शहबाज-मुनीर देखते रह गए, भारत-अमेरिका के बीच हो गई 93 मिलियन डॉलर की मेगा डील, मिलेंगे ये खतरनाक हथियार

अमेरिका ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी दी है. इसमें जेवलिन मिसाइलें, कमांड लॉन्च यूनिट्स और एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड शामिल हैं. यह सौदा भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करेगा.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 20 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने भारत के लिए 93 मिलियन डॉलर के सैन्य पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत अब जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसिशन-गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की नई खेप खरीद सकेगा. इस मंजूरी के तहत भारत को 100 FGM-148 जेवलिन मिसाइलें, 25 हल्की कमांड लॉन्च यूनिट्स और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स मिलेंगे.

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है. एजेंसी ने बताया कि भारत ने इस सौदे के तहत लाइफसाइकल सपोर्ट, सुरक्षा निरीक्षण, ऑपरेटर ट्रेनिंग, लॉन्च यूनिट्स के रिफर्बिशमेंट और पूर्ण परिचालन क्षमता के लिए आवश्यक अन्य तकनीकी सहायता भी मांगी है.

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती

डीएससीए ने कहा कि यह डिफेंस पैकेज अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. इससे भारत की मौजूदा और भविष्य में उभरने वाले खतरों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी. बयान में यह भी कहा गया कि भारत इन हथियारों और उपकरणों को अपने सैन्य ढांचे में बिना किसी दिक्कत के शामिल कर सकेगा.

अमेरिका ने दी ये मंजूरी

अमेरिका ने एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की लगभग 47 मिलियन डॉलर की बिक्री को भी मंजूरी दी है, जिससे कुल मूल्य लगभग 93 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि इस डील से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अमेरिकी सरकार ने क्या कहा?

अमेरिकी सरकार ने यह भी बताया कि इस डील में अभी तक किसी ऑफसेट एग्रीमेंट की जानकारी नहीं है और भविष्य में ऐसा कोई समझौता भारत और हथियार निर्माताओं के बीच तय किया जा सकता है.

बता दें कि आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए जेवलिन मिसाइल सिस्टम पैदल सेना को लंबी दूरी से बख्तरबंद टारगेट पर अत्यधिक सटीक हमले की क्षमता देते हैं.

ये भी पढ़ें-

रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी! क्या भारत से अतिरिक्त टैरिफ शुल्क हटाएगा अमेरिका? GIRI ने जारी किया बयान

Published at : 20 Nov 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
Javelin Missiles US-India Defense Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
TB Disease: टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
ट्रेंडिंग
मैं ससुराल नहीं जाऊंगी! गाने पर रील बनाते हुए लड़की पर गिरी खौलती हुई मैगी- वीडियो वायरल
मैं ससुराल नहीं जाऊंगी! गाने पर रील बनाते हुए लड़की पर गिरी खौलती हुई मैगी- वीडियो वायरल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget