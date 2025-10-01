हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगर किसी देश ने कतर पर हमला किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को दे डाली चेतावनी; इस ऑर्डर पर कर दिए साइन

Donald Trump: ट्रंप ने कतर को सुरक्षा की गारंटी देने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कतर पर हमला अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 11:13 PM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश दोहा पर हमला करता है तो अमेरिका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा. पिछल महीने इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक किया था. अमेरिका सहित कई देशों ने इस हमले की निंदा की थी.

'कतर पर हमला अमेरिका के लिए खतरा'

कार्यकारी आदेश में आश्वासन दिया गया, "अगर कतर पर किसी भी तरह का सैन्य हमला होता है तो उसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा. ऐसे हमले की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए राजनयिक, आर्थिक और यदि आवश्यक हो तो सैन्य उपाय करेगा."

कई खाड़ी देशों की तरह कतर भी अमेरिकी सेना की मेजबानी करता है और बदले में वाशिंगटन सुरक्षा की गारंटी देता है. अमेरिका के सहयोगी इजरायल की ओर से किया गया हाल का हमला सवाल खड़े करता है क्योंकि यह कतर के अधिकारियों के लिए एक झटका था.

नेतन्याहू का कतर पर आरोप

कतर पर हवाई हमला करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा पर हमास को सुरक्षित पनाहगाह देने का आरोप लगाया था. गाजा में युद्ध समाप्त करने में मध्यस्थ के रूप में कतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. इजरायली हमले के बाद हमास ने दावा किया कि उनका कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं मारा गया. द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमला करने की प्लानिंग करने वाला खलील अल-हय्या का बेटा मारा गया.

'दोहा पर हमला हुआ तो तुरंत जवाब मिलेगा'

ट्रंप ने अपने आदेश में कतर को सुरक्षा का वादा किया है. इसमें कहा गया, "अमेरिका के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के साथ समन्वय बनाकर कतर की सुरक्षा की योजना बनाएंगे, ताकि अगर दोहा पर कोई देश हमला करेगा तो उसे तुरंत जवाब दिया जाए."

Published at : 01 Oct 2025 11:06 PM (IST)
