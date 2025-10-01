हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद

Asim Munir: पाकिस्तान के सांसद ऐमन वली खान ने संसद में सवाल उठाया कि पाकिस्तान सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर ने आखिर किस हैसियत और आधार पर ट्रंप को दुर्लभ खनिज गिफ्ट किए?

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 01 Oct 2025 10:00 PM (IST)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर इन दिनों लगातार अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं. यह बात अब खुद पाकिस्तान के नेताओं को चुभ रही है. पाकिस्तान के एक सांसद ऐमल वली खान ने पीएम शरीफ और आसिम मुनीर के हालिया अमेरिकी दौरे पर सवाल उठाए है. इसके साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर नाराजगी जताते हुए निशाना भी साधा है.

पाकिस्तानी सांसद ऐमल वली खान ने पाकिस्तान की संसद में सवाल उठाया कि पाकिस्तान सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर ने आखिर किस हैसियत और आधार पर ट्रंप को दुर्लभ खनिज गिफ्ट किए? दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी. इस दौरान वह अपने साथ ट्रंप को तोहफा देने के लिए दुर्लभ खनिज भी लेकर गए थे. सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर का ट्रंप को दुर्लभ खनिज दिखाते हुए फोटो वायरल हुआ है. इस फोटो में ट्रंप और मुनीर के बीच शहबाज शरीफ खड़े नजर आए.

पाकिस्तानी संसद में क्या बोले ऐमल वली खान?

ऐमल वली खान ने पाकिस्तान के संसद में निशाना साधते हुए कहा, ‘आसिम मुनीर उस समय किसी सेल्समैन की तरह दिखाई दे रहे थे, जो किसी भी तरह से कुछ चीज बेचना चाहते हैं. वहीं, शहबाज शरीफ बीच में मैनेजर की तरह यह पूरा ड्रामा देख रहे थे.’

पाकिस्तानी सांसद ने कहा, ‘मुनीर विदेश के दौरे कर रहे हैं और कूटनीतिक बैठकों में शामिल हो रहे हैं. यह हमारे देश और उसके संविधान पर मजाक है. कोई लोकतंत्र नहीं है. पाकिस्तान में तानाशाही है और यह संसद की अवमानना है.’

सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल

व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप को दुर्लभ खनिज देते हुए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. इस तस्वीर में आसिम मुनीर एक खुले लकड़ी के बक्से की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दुर्लभ खनिज रखे हुए थे.

Published at : 01 Oct 2025 10:00 PM (IST)
