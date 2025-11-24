न्यूयॉर्क सिटी के मेयर (इलेक्ट) जोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई दोस्ताना मुलाकात के बाद भी अपने पुराने तेवर बरकरार रखे हैं. ममदानी ने रविवार (23 नवंबर) को कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत अच्छी रही, लेकिन उनकी राय नहीं बदली है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें आज भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फासिस्ट हैं और लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं.

'मैंने ट्रंप के बारे में जो कहा था, उस पर आज भी कायम हूं'- ममदानी

NBC के Meet The Press शो में जब ममदानी से पूछा गया कि क्या वे अब भी ट्रंप को फासिस्ट मानते हैं तो उन्होंने बिना झिझक इसकी पुष्टि की. ममदानी ने कहा कि अपनी राजनीतिक असहमतियों से पीछे हटने की कोई वजह नहीं है और उन्होंने वही कहा जो हमेशा से कहते आए हैं.

चुनाव के दौरान तीखी बयानबाजी

मेयर चुनाव के समय ट्रंप और ममदानी के बीच कड़ी जुबानी जंग देखने को मिली थी. ट्रंप ने ममदानी को 'पागल कम्युनिस्ट' तक कह दिया था और दावा किया था कि वह किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते. वहीं, ममदानी ने ट्रंप को 'फासिस्ट और तानाशाह' बताकर पलटवार किया था.

ऐसी रही व्हाइट हाउस वाली मुलाकात

हाल ही में मेयर चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की. इस मुलाकात में माहौल पहले के मुकाबले काफी सकारात्मक दिखाई दिया. ट्रंप ने पत्रकारों के सामने ममदानी की तारीफ भी की, जिसने सभी को चौंका दिया क्योंकि यह दोनों के बीच पहले चल रही कड़ी बयानबाजी से बिल्कुल अलग था.

मीटिंग को बताया ‘प्रोडक्टिव’

ममदानी ने भी ओवल ऑफिस मीटिंग को उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान बार-बार वही मुद्दे सामने आए जो उनके चुनाव अभियान का मुख्य फोकस थे. महंगी हाउसिंग, चाइल्ड केयर खर्च, ग्रॉसरी की बढ़ती कीमतें और यूटिलिटी बिलों का बोझ.

