भारत पर टैरिफ बढ़ाने की ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले- 'मुझे खुश करना जरूरी, पीएम मोदी...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद चर्चा में हैं. उन्होंने इस बीच भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि टैरिफ और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस का भी जिक्र किया. ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगा दिया था. अहम बात यह भी है कि उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था.

'एएनआई' की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जिक्र करते हुए कहा, 'इस मुद्दे पर वे असल में मुझे खुश करना चाहते थे, प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं. वह एक अच्छे इंसान हैं. उन्हें पता था कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था. मुझे खुश करना जरूरी था. अगर वह रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं.'

ट्रंप ने भारत पर क्यों लगाया था टैरिफ

दरअसल ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था. वे भारत के रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर खुश नहीं थे और उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया. ट्रंप के फैसले की वजह से दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक ट्रेड डील भी अटकी रही. ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना पूरा बाजार अमेरिका के लिए खोले और डेयरी के साथ-साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री दे, लेकिन भारत अपने फैसले पर टिका रहा.

On India's Russian oil imports, US President Donald J Trump says, "... They wanted to make me happy, basically... PM Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy. It was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very…

एक बार फिर चर्चा में हैं ट्रंप

भारत और रूस के संबंध सालों से अच्छे रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है. ट्रंप को इसी बात से नाराजगी है. उनके ताजा बयान में भी इस बात का जिक्र है.

बता दें कि इन दिनों ट्रंप वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन को लेकर भी चर्चा में हैं. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा रहा है.