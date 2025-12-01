वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को देश छोड़ने की धमकी दी है. ट्रंप ने रविवार (30 नवंबर 2025) को स्वीकार किया था कि उन्होंने मादुरो से फोन पर बात की थी, हालांकि तब दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये पता नहीं चल पाया था.

ट्रंप ने मादुरो को दी देश छोड़कर भागने की धमकी

मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने फोन पर निकोलस मादुरो को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप खुद को और अपने परिजनों को बचाना चाहते हैं तो तुरंत देश (वेनेजुएला) छोड़ना होगा. ट्रंप ने मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस और उनके बेटे को सुरक्षित देश से बाहर निकलने का ऑफर दिया. इसके लिए शर्त रखी गई उन्हें तुरंत देश छोड़ना होगा. हालांकि वेनेजुएला ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया, जिसके बाद वार्ता विफल हो गई.

ट्रंप ने वेनेजुएला का एयरस्पेस को बंद किया

वेनेजुएला के रास्ते यूएस में ड्रग्स की सप्लाई पर अमेरिका का सख्त अपनाए हुए हैं. हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला में एयरस्पेस बंद करने की घोषणा कर दी, जिसे मादुरो सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह किसी स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति सीधी धमकी है. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था, "सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग डीलर और ह्यूमन ट्रैफिकर्स से निवेदन है कि वेनेज़ुएला के ऊपर और आसपास के एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद करने पर विचार करें."

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच छिड़ेगी जंग?

एयरस्पेस बंद करने के ऐलान के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? फिलहाल इन कयासों पर अमेरिका की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है. अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला के रास्ते से यूएस में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है. इसी वजह से कैरेबियन सागर में अमेरिका ने बीते कुछ हफ्तों में हमले तेज कर दिए हैं. अमेरिका ने यहां 20 से ज्यादा जहाजों पर हमला किया और 80 से ज्यादा लोग मारे गए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार (27 नवंबर 2025) को थैंक्सगिविंग डे पर सैनिकों को संदेश दिया, “हम उन्हें जमीन से रोकना शुरू करेंगे. जमीन पर कार्रवाई आसान है और बहुत जल्द शुरू होने वाली है.” इस इलाके में भारी संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के अमेरिकी नेवी जहाजों को तैनात किया गया है. इसके अलावा 15,000 मिलिट्री के लोग तैनात हैं.