अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (9 अक्तूबर 2025) को दावा किया कि दो साल से चल रहा गाजा युद्ध अब समाप्त हो गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि गाजा सीजफायर समझौते के पहले चरण के तहत बंधकों को सोमवार (13 अक्टूबर) या मंगलवार (14 अक्तूबर 2025) को रिहा कर दिया जाएगा.

हमने गाजा में युद्ध समाप्त कराया: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हमने बुधवार (8 अक्तूबर 2025) को मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये कभी नहीं हो पाएगा. हमने गाजा में युद्ध समाप्त कर दिया है और मुझे लगता है कि यह एक स्थायी शांति होगी. हमने शेष सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कर ली है और उन्हें सोमवार या मंगलवार को रिहा कर दिया जाना चाहिए. उन्हें रिहा करना एक जटिल प्रक्रिया है."

मिस्र जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

उन्होंने आगे कहा, "मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा. हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे. हम सटीक समय पर काम कर रहे हैं. हम मिस्र जाएंगे और वहां एक हस्ताक्षर करेंगे. मेरे प्रतिनिधित्व के लिए एक हस्ताक्षर पहले ही हो चुका है, लेकिन हम एक आधिकारिक हस्ताक्षर करने जा रहे हैं."

ट्रंप के प्रस्ताव को हमास ने अस्वीकार किया

इस बीच हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा कि उन्होंने गाजा प्रशासन की देखरेख के लिए अंतरिम शांति बोर्ड के ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जिसका नेतृत्व खुद अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे. अल अरबी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "कोई भी फिलिस्तीनी इसे स्वीकार नहीं करेगा. फिलिस्तीनी प्राधिकरण सहित सभी गुट इसे अस्वीकार करते हैं.

इजरायल और हमास ने गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए एक सीजफायर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इजरायली हिरासत में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा.