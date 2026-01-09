अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'सर' कहकर संबोधित किया था. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है. MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और यूएस राष्ट्रपति ट्रंप आपसी सम्मान पर आधारित दोस्ताना संबंध साझा करते हैं.

रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और उन्होंने हमेशा राजनयिक मानदंडों के अनुसार एक-दूसरे को पारस्परिक सम्मान के साथ संबोधित किया है.'

ट्रंप ने क्या किया था दावा?

ट्रंप ने दावा करते हुए कहा था, 'प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले- सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?', उनका दावा था कि पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से सामान पहुंचाने की धीमी गति के मुद्दे को उठाने के लिए उनसे मुलाकात की इच्छा जताई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति अकसर यह दावा करते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को छोड़कर सभी विदेशी नेता उन्हें 'सर' कहकर संबोधित करते हैं.

अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर ट्रंप ने क्या कहा था?

ट्रंप ने आगे कहा कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था और डिलीवरी के लिए सालों से इंतजार कर रहा है. हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, भारत ने अमेरिका से कुल 28 AH-64E अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टरों का ही ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी दिसंबर 2025 तक हो जानी थी.

बता दें कि चिनूक और अपाचे की हेलीकॉप्टर की खरीद दो अलग-अलग चरणों में हुई. भारत ने बोइंग से 15 CH-47F चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी 2019 और 2020 के बीच हुई थी. अगर दोनों सौदों को मिला भी लें तो ये सिर्फ 43 होते हैं ना कि 68. ट्रंप अकसर बढ़ा-चढ़ाकर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं. जैसे उन्होंने बार-बार दावा किया था कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर टैरिफ की धमकी देकर कराया था.

लुटनिक का दावा MEA ने किया खारिज

विदेश मंत्रालय ने इस दौरान अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक के दावे को भी खारिज कर दिया कि पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात नहीं की, इसलिए भारत-अमेरिका ट्रेड डील नहीं हो पाई. रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच साल 2025 में आठ बार बात हुई है.

