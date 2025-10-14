अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (13 अक्टूबर) को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले भारत को महान देश करार दिया. ट्रंप के भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे. उन्होंने इस दौरान पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का भी जिक्र किया. ट्रंप ने मुनीर की भी तारीफ की.

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप और पाकिस्तान के बीच नजदीकी बढ़ गई थी. आसिम मुनीर, ट्रंप से दो बार मिलने भी जा चुके हैं. ट्रंप ने इजराइल-हमास के बीच करीब दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम पर बनी सहमति के बाद मिस्र के शर्म अल शेख शहर में विश्व नेताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया. ट्रंप ने इस बयान से बता दिया कि फिलहाल मुनीर उनके लिए खास हैं.

इस दौरान ट्रंप के पीछे शहबाज शरीफ खड़े थे. ट्रंप ने पीछे मुड़कर शहबाज से भारत को लेकर अचानक सवाल पूछ लिया. उन्होंने कहा, ''भारत महान देश है और मेरे बहुत अच्छे मित्र उसका नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने शानदार काम किया है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे.'' अहम बात यह है कि ट्रंप ने अपनी बात कहने के बाद शहबाज शरीफ से हामी भी भरवा ली. इस पर शहबाज थोड़ा असहज हुए. हालांकि उन्होंने हंसकर मामले को संभालने की पूरी कोशिश की.

#WATCH | Egypt | US President Donald Trump says, "India is a great country with a very good friend of mine at the top and he has done a fantastic job. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together..."



(Video source: The White House/YouTube) pic.twitter.com/rROPW57GCO — ANI (@ANI) October 13, 2025

भारत-पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का झूठा दावा

ट्रंप अब तक भारत और पाकिस्तान विवाद समेत सात विवादों को सुलझाने का दावा करते रहे हैं. हालांकि, अब उन्होंने इजराइल-गाजा विवाद को जोड़कर इसे आठ कर दिया है. ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर झूठा दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए सहमत हुए हैं.