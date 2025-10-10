हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS H-1B Visa: ट्रंप का 1 लाख डॉलर से भी नहीं भरा मन! H-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव का प्लान, जानें कब से लागू होंगे नियम

US H-1B Visa: ट्रंप का 1 लाख डॉलर से भी नहीं भरा मन! H-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव का प्लान, जानें कब से लागू होंगे नियम

US H-1B Visa: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अमेरिका के एच-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. नए प्रस्ताव के तहत नियोक्ताओं पर सख्त जांच की जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन फिर से H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है. पहले जहां $100,000 (करीब 83 लाख रुपये) के अनिवार्य शुल्क का प्रस्ताव था, अब प्रशासन वीजा की पात्रता, उपयोग और नियोक्ताओं की जिम्मेदारी से जुड़े नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है.

यह प्रस्ताव अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के नए नियामक एजेंडे में शामिल है. संघीय रजिस्टर में इसे H-1B Non-Immigrant Visa Classification Program Improvement के तहत शामिल किया गया है. नए नियमों का मकसद वीजा के गलत इस्तेमाल करने से रोकना, नियोक्ताओं की जवाबदेही तय करना और अमेरिकी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना है.

प्रमुख बदलावों की रूपरेखा
नए प्रस्ताव में कई प्रशासनिक और तकनीकी संशोधन शामिल हैं. इनमें सीमा छूट (Cap Exemption) के पात्रता मानकों में बदलाव, कार्यक्रम की शर्तों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं की जांच को कड़ा करना, तृतीय-पक्ष नियुक्तियों (Third-Party Placements) पर निगरानी बढ़ाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है. DHS का कहना है कि यह कदम H-1B कार्यक्रम की अखंडता बनाए रखने और अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन व कार्य परिस्थितियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

छूट प्राप्त संस्थानों पर असर
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और गैर-लाभकारी स्वास्थ्य संगठनों को मिलने वाली सीमा छूट (Cap-Exempt) को सीमित किया जाएगा या नहीं. ये देखने वाली बात होगी. हालांकि, अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है.

नया नियम कब लागू होगा?
नियामक नोटिस के अनुसार, नया नियम दिसंबर 2025 में लागू किया जा सकता है. इस बीच, ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा के लिए वेतन-आधारित चयन प्रणाली (Wage-Based Selection) को पारंपरिक लॉटरी प्रक्रिया की जगह लाने पर भी विचार कर रहा है. इससे उच्च वेतन वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव
नए प्रस्तावों का सबसे बड़ा असर भारत और चीन के युवा पेशेवरों पर पड़ेगा, जो अमेरिका की टेक और मेडिकल इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में काम करते हैं. Pew Research Center के अनुसार, 2023 में स्वीकृत H-1B वीजाओं में से लगभग 74% भारतीय नागरिकों के नाम पर थे. इनमें से अधिकांश कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं.

H-1B वीजा क्या है?
H-1B वीजा एक अस्थायी कार्य वीजा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां उच्च-कुशल विदेशी पेशेवरों को नियुक्त कर सकती हैं. यह वीजा 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत शुरू हुआ था. हर साल 65,000 सामान्य वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा अमेरिकी मास्टर या उच्च डिग्री धारकों के लिए जारी किए जाते हैं. विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को इस सीमा से छूट मिलती है.

नियोक्ताओं की जवाबदेही बढ़ेगी
अमेरिकी कानून के अनुसार, H-1B वीजा धारकों को अमेरिकी कर्मचारियों के समान या अधिक वेतन मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन को आशंका है कि कई कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करतीं. नया प्रस्ताव कंपनियों के वेतन रिपोर्टिंग और पारदर्शिता मानकों को सख्त करने की बात करता है.

संभावित परिणाम
अगर H-1B वीजा से संबंधित सुधार लागू हुए तो वीजा प्रक्रिया महंगी हो सकती है और शुल्क $100,000 तक पहुंच सकता है. छूट प्राप्त संगठनों पर प्रतिबंध से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित होंगे. वीजा मंजूरी में देरी और जांच प्रक्रिया बढ़ सकती है. भारत से वीजा आवेदनों की संख्या में कमी आने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: Israel-US Weapon: इजरायल ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, नेतन्याहू बोले- 'अब यह अमेरिका के पास'

Published at : 10 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Donald Trump H-1B Visa DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI US H-1B
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
Advertisement

वीडियोज

IPS Puran Kumar Case: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सस्पेंस बरकरार | Breaking
Illegal Liquor: नवादा में 1470 लीटर शराब जब्त, ड्रोन से माफिया पर नकेल!
Model Code Violation: बिहार में Pappu Yadav ने बांटे पैसे, EC पर साधा निशाना!
Gurugram में फिर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां | Breaking
Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
यूटिलिटी
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
शिक्षा
UPSC Success Story: आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget