अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके फैसलों और नीतियों की वजह से दुनिया में कई बड़े टकराव खत्म हुए हैं. ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सिर्फ दस महीनों के भीतर आठ युद्धों को समाप्त कराया और इसके पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत टैरिफ नीति रही.

79 वर्षीय ट्रंप ने कहा कि टैरिफ न केवल अमेरिका की आर्थिक शक्ति को दिखाता है, बल्कि यही नीति वैश्विक स्तर पर दबाव बनाने में भी कारगर साबित हुई. उन्होंने यह भी दोहराया कि टैरिफ शब्द उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है और यही उनकी राजनीति की पहचान बन चुका है.

2026 के एजेंडे में गिनाईं उपलब्धियां

अपने 2026 के एजेंडे से जुड़े भाषण में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की ताकत को फिर से मजबूत किया है. उनके अनुसार ईरान से जुड़े परमाणु खतरे को खत्म किया गया, गाजा में चल रहा संघर्ष रोका गया और लंबे समय बाद वहां शांति का माहौल बना. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस दौरान बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की गई, चाहे वे जीवित हों या मृत. उनके इन दावों के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि कई विशेषज्ञ इन बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया मान रहे हैं.

महंगाई पर कम बात, टैरिफ से कमाई पर जोर

अमेरिका में बढ़ती महंगाई और आयातित सामान की कीमतों में इजाफे के बावजूद ट्रंप ने अपने भाषण में इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि टैरिफ के कारण अमेरिका को उम्मीद से कहीं ज्यादा राजस्व मिला और इससे अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ. उनके मुताबिक टैरिफ नीति ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया है. उन्होंने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पास किए गए टैक्स कटौती से जुड़े कानूनों ने अमेरिकी नागरिकों और कारोबारियों को राहत दी है.

कई देशों पर लगाया गया टैरिफ

ट्रंप प्रशासन के दौरान कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील और भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाए गए. ट्रंप का मानना है कि इन फैसलों से अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिला और रोजगार के अवसर बढ़े. हालांकि आलोचकों का कहना है कि इन नीतियों से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा और आम लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ा.

लोकप्रियता में गिरावट के बावजूद हमला जारी

इन दावों के बीच ट्रंप की लोकप्रियता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. हालिया सर्वे में यह सामने आया है कि अमेरिका के बहुत कम लोग उनके आर्थिक प्रबंधन से संतुष्ट हैं. इसके बावजूद ट्रंप ने अपने भाषण में इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी.

बाइडेन पर लगाए गंभीर आरोप

संबोधन में ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब देश की स्थिति खराब थी और मौजूदा समस्याएं पिछली सरकार की देन हैं. ट्रंप ने आव्रजन, महंगाई और सामाजिक मुद्दों का हवाला देते हुए डेमोक्रेट सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह अब हालात सुधारने का काम कर रहे हैं.

