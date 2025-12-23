हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'एहसान फरामोश बांग्लादेश', हिंदू युवक की हत्या पर भड़के इमाम उमर इलियासी, यूनुस के लोगों बताया असली इस्लाम

'एहसान फरामोश बांग्लादेश', हिंदू युवक की हत्या पर भड़के इमाम उमर इलियासी, यूनुस के लोगों बताया असली इस्लाम

इमाम उमर अहमद इलियासी ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपील की है कि वह हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, उसे लेकर बांग्लादेश के अंदर दखल दे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Dec 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेशियों से पूछना चाहते हैं कि वे कौन सा इस्लाम अपना रहे हैं क्योंकि इस्लाम ये नहीं सीखाता, वह माफ करने और बचाने का नाम है. उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर हस्तक्षेप करने की अपील की है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बात करते हुए इमाम उमर इलियासी ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है. बहुत अफसोसनाक है. इंसानियत शर्मसार हुई है, ये इंसानियत का कत्ल है. उन्होंने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो बहुत दुखद घटना है. खासतौर से अभी जिस तरह से उन्होंने उस बच्चे की जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या की और हत्या करके उसको पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, वो बहुत दुखद है. 

इमाम उमर इलियासी ने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया. वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आर्थिक मदद, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा. जिस तरह का वे व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुत अफसोस की बात है.'

उन्होंने पूछा, 'कहां गईं वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानियत और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं, आज क्यों नहीं बोल रहीं. तमाम मुस्लिम और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए. जिस तरह बर्बरता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, वो बहुत दुखद बात है. मैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपील करना चाहता हूं कि वह फौरन बांग्लादेश के अंदर दखल दे.'

इमाम उमर इलियासी ने बांग्लादेशियों से पूछा कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाले वे इस्लाम को मानने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा इस्लाम अपना रहे हैं. वो इस्लाम की कौनसी तालीम है कि जिस तरह से वे हत्याएं कर रहे हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है?

उन्होंने कहा, 'ये इस्लाम की तालीम नहीं हैं. इस्लाम बचाने का नाम है. इस्लाम माफ करने का नाम है. आज जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह से भी अपील है कि उन्हें इस मामले में दखल देना चाहिए और हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की जो हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ जो बर्बरता हो रही है, उसे फौरन रोकना चाहिए.'

 

यह भी पढ़ें:-
भारत ने बहावलपुर, मुरीदके पर हमला किया तो गलत क्या? ल्यारी में बैठकर पाकिस्तानी मौलाना ने मुनीर पर दागे सवाल

Published at : 23 Dec 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
Muhammad Yunus Pakistan MUSLIMS BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
बिहार
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Hindu Attack : बंगाल में हिंदुओं पर जारी हमलों के विरोध में पहुंचे लोगों पर बरसी लाठियां
Bangladesh Hindu Attack : बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने निकले हिंदुओं पर ममता की पुलिस ने बरसाई लाठी
Bollywood News: बॉर्डर 2 में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी की कैमियो एंट्री, नॉस्टेल्जिया का तड़का तय (23.12.2025)
Bangladesh Hindu Attack News:भारत के आधा से ज्यादा शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नबीन, निकाला गया जोरदार रोड शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
स्पोर्ट्स
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
बिहार
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget