हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत ने बहावलपुर, मुरीदके पर हमला किया तो गलत क्या? ल्यारी में बैठकर पाकिस्तानी मौलाना ने मुनीर पर दागे सवाल

भारत ने बहावलपुर, मुरीदके पर हमला किया तो गलत क्या? ल्यारी में बैठकर पाकिस्तानी मौलाना ने मुनीर पर दागे सवाल

मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार हमेशा से प्रो इंडिया है, प्रो पाकिस्तान नहीं. पाकिस्तान को यह देखना चाहिए कि क्या उसकी अफगान पॉलिसी फेल हो गई है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Dec 2025 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की सियासत का बड़ा चेहरा और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने पाक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आईना दिखाया है. उन्होंने कहा है कि जब आप अपने दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करके उसे सही ठहरा सकते हैं, तो जब हिंदुस्तान ने अपने लोगों पर हमला करने वालों के ठिकानों को तबाह किया तो वो गलत कैसे हो गया.

21 दिसंबर को कराची के ल्यारी में तहफ्फुज दीनिया मदारीस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पर बात की और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से सवाल पूछे. उन्होंने कहा, 'मेरे सवालात हैं, अगर आप कहते हैं कि हमने अपने दुश्मन के मरकज पर स्ट्राइक की है और आप इसको एक जायज बयान कहते हैं. तो अगर हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया, मैंने मुरीदके में हमला किया है और कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मरकज पर हमला किया है तो आप उस पर ऐतराज क्यों कर रहे हैं.'

फजलुर रहमान ने कहा कि अगर आप ऐतराज कर रहे हैं तो यही इल्जाम आपका अफगानिस्तान के हवाले से है. दोनों में आप मुखालफत कैसे पैदा कर रहे हैं. अगर आफ अफगानिस्तान पर अपनी कार्रवाई को सही ठहराएंगे और अगर ऐसा कहेंगे तो भारत की कार्रवाई को गलत कैसे कहेंगे.

उन्होंने कहा कि जब आप काबुल पर बमबारी करेंगे तो वो वैसा ही है जैसे कि कोई आपके इस्लामाबाद पर बमबारी करे. पाकिस्तानी फौज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर तालिबान काबुल पर कैसे बमबारी बर्दाश्त कर सकता है. 

अफगानिस्तान को लेकर आसिम मुनीर की पॉलिसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा अफगानिस्तान चाहिए जो प्रो-पाकिस्तान हो, लेकिन जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगानिस्तान की सरकार प्रो इंडिया है, प्रो पाकिस्तान नहीं. ऐसा लगातार होता आया है. 

मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें 78 सालों की अफगान पॉलिसी पर बात करनी चाहिए. पाकिस्तान में कभी भी अफगानिस्तान में दोस्ताना सरकार नहीं रही, क्या ये हमारी अपनी पॉलिसी की नाकामी हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर हम कोई कहानी बनाते हैं तो हम जरूर दूसरे पक्ष पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन हमें खुद को भी देखना चाहए और पूछना चाहिए कि क्या हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो गई है. यह बहस का मुद्दा होना चाहिए.

फजलुर रहमान ने मई में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष को लेकर ये सवाल पूछे हैं. 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. 6 मई की रात को ऑपरेशन लॉन्च करके भारतीय सेना ने नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिनमें वह कामयाब नहीं हो सका.

 

यह भी पढ़ें:-
बांग्लादेश में भारत विरोधी आग भड़काने वाले 5 खलनायक कौन? पढ़ें पूरी लिस्ट

Published at : 23 Dec 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Pakistan Afghanistan  Asim Munir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
महाराष्ट्र
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
ICC Rankings: यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh के खिलाफ भड़का हिंदू समाज, सरकार से हजारों ने हिंदुओं ने कर दी बड़ी मांग । Save Hindu
Bangladesh के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदुओं का बांग्लादेश को साफ संदेश, जाग गया हिंदू
Bangladesh में Hindu पर अत्याचार के विरोध में बोले संत, हिंदू जाग गया है, अब सनातन नहीं सहेगा|
Bangladesh पर बोले VHP नेता, हिंदू भड़का तो बांग्लादेश का बदल जाएगा नक्शा। Save Hindus In Bangladesh
Bangladesh में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार के विरोध में एकजुट हुआ पूरा संगठन|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
महाराष्ट्र
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
ICC Rankings: यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
साउथ सिनेमा
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget