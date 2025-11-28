Cyclone in Sri Lanka: भारत के आकाश में चक्रवात दितवाह को लेकर आशंका गहरा रही है, लेकिन पड़ोसी देश श्रीलंका में पहले ही चक्रवात दितवाह आ चुका है. यहां पिछले कुछ दिनों से चक्रवात दितवाह ने तबाही मचा रखी है. पिछले शुक्रवार को श्रीलंका के तट पर चक्रवात दितवाह आया. इसके साथ ही भारी बारिश शुरू हो गई.

लैंडस्लाइड के चलते कई लोगों की जान गई

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि भारी आपदा में 46 लोगों की मौत हो गई है और 23 लोग द्वीप राष्ट्र में लापता हो गए हैं. उस देश के मौसम विभाग के बयान के मुताबिक, अगले 12 घंटों के दौरान द्वीप राष्ट्र में चक्रवात दितवाह और भी तेज होगा. चक्रवात दितवाह देतोया ने श्रीलंका के तटीय क्षेत्र को तबाह कर दिया है. तूफान के आने के बाद से भारी बारिश शुरू हो गई है. पिछले 24 घंटों में 300 मिमी (11.8 इंच) से ज्यादा बारिश हुई है. इसके परिणामस्वरूप, जगह-जगह लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई है. सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वी और मध्य क्षेत्र हैं.

सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद किए गए

आपदा प्रबंधन केंद्र या डीएमसी की ओर से एक बयान जारी किया गया है. देश भर में 43,991 लोगों को स्कूलों और अन्य सरकारी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया गया है और साथ ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं. ज्यादातर कार्यालय भी बंद हैं. भारी बारिश जारी रहने के कारण, कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू में लेनदेन बंद करने की घोषणा की है. सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज कर दिया गया है.

प्रशासन ने बताया है कि कुछ गांवों तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हो गई हैं. अगर स्थिति बिगड़ती है तो श्रीलंका अपने मुख्य हवाई अड्डे से दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम या कोचीन हवाई अड्डों के लिए उड़ानें स्थानांतरित कर सकता है. छह उड़ानें पहले ही कोलंबो के बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (बीआईए) से रीडायरेक्ट की जा चुकी हैं.

भारत के कई राज्यों में चक्रवात का अलर्ट

भारत में भी यह चक्रवात दितवाह तबाही मचा सकता है. फिलहाल यह श्रीलंका के तटीय क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय है. चक्रवात दितवाह पिछले 6 घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है. चक्रवात दितवाह का केंद्र त्रिंकोमाली से 50 किलोमीटर दक्षिण में, बट्टिकालोआ से 70 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में और हंबनटोटा से 220 किलोमीटर उत्तर में स्थित था, जहां यह भारत के पुडुचेरी से 460 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में और चेन्नई से 560 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित था.

मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात दितवाह तेजी से आगे बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के पास बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा. आईएमडी ने विभिन्न राज्यों के लिए बारिश और हवा के खतरे की चेतावनी जारी की है.