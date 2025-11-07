चीन रेअर अर्थ मिनरल्स के निर्यात को तेज और आसान बनाने के लिए एक नई लाइसेंस प्रणाली बना रहा है. हालांकि चीन ने इन मिनरल्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ थोक व्यापारियों को बताया कि वे एक प्रक्रिया के तहत नए परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे.

नई लाइसेंस प्रणाली ला रहा है चीन

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वाणिज्य मंत्रालय और बिजनेसमैन की मीटिंग में अधिकारियों ने उन कागजी कार्रवाई की रूपरेखा बताई जो उन्हें इस प्रणाली के लागू होने के बाद जमा करनी होंगी. रेअर अर्थ और रेअर अर्थ मैग्नेट पर चीन का प्रभुत्व है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर मिसाइल प्रणालियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. चीन दुनिया भर में इन मिनरल्स का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है. यही कारण है कि अमेरिका के साथ ट्रेड तनाव के दौरान चीन ने इसे अपने हथियार बनाया है.

चीन ने रेअर अर्थ मिनरल्स पर से नहीं हटाया प्रतिबंध

चीन की ओर से नई लाइसेंस व्यवस्था की बात दक्षिण कोरिया में ट्रंप और जिनपिंग के बीच हुए समझौते के बाद आया है. इस डील के साथ चीने घोषणा की थी कि वह अक्टूबर में लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को एक साल के लिए स्थगित कर देगा. अमेरिका नई परमिट प्रणाली को अपनी सफलता के रूप में बता रहा है. व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि चीन सामान्य लाइसेंस लागू करने पर सहमत हो गया है. साथ ही इसे रेअर अर्थ मिनरल्स पर से कंट्रोल हटने के रूप में बताया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने बताया कि नई लाइसेंस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में कई महीनो का समय लग सकता है. नए परमिट पूरे एक साल तक चलने की उम्मीद है और इससे निर्यातकों को ज्यादा मात्रा में माल भेजने की अनुमति मिल सकती है. नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी इस बारे में और स्पष्टीकरण साल के अंत से पहले मिलने की उम्मीद है. हालांकि चीन के कुछ रेअर अर्थ मिनरल्स उत्पादकों ने कहा कि उन्हें अभी तक किसी भी बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया गया है.