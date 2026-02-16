China Fujian Aircraft Carrier: चीन ने समंदर में अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे देख दुनिया हैरान है. हाल ही में सेवा में शामिल किए गए चीन के अत्याधुनिक विमानवाहक पोत फुजियान ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट तकनीक का सफल परीक्षण किया है. दावा किया जा रहा है कि यह तकनीक पुराने स्टीम कैटापल्ट सिस्टम से कहीं आगे है.

चीन के सरकारी टीवी China Central Television (CCTV) पर जारी वीडियो में एक हैरान करने वाला दृश्य दिखा. परीक्षण के दौरान फुजियान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ने 30 टन वजन वाले भारी लड़ाकू विमान को, जो 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था, सिर्फ 0.2 सेकंड में पूरी तरह रोक दिया. इसे इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है. युद्ध के समय विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ के लिए इसे बड़ी छलांग माना जा रहा है.

स्टीम कैटापल्ट से बेहतर तकनीक

फुजियान के चालक दल के सदस्य बाओ यू के अनुसार इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार से ताकत देने की क्षमता है. यह कम दूरी में विमान को उड़ान भरने लायक स्पीड दे देता है और जरूरत पड़ने पर उतनी ही तेजी से रोक भी सकता है. भारी मशीनों के बावजूद इसमें स्टीम कैटापल्ट के मुकाबले शोर भी कम होता है.

बिना रुके हमला करने की तैयारी

चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग झोंगपिंग का कहना है कि इस सिस्टम से विमानवाहक पोत से विमानों के उड़ने की दर कई गुना बढ़ जाएगी. इसका मतलब है कि युद्ध के समय फुजियान लगातार और तेजी से हमले कर सकेगा.

J 35 और J 15T के साथ अभ्यास

5 नवंबर को आधिकारिक तौर पर सेवा में आने के बाद फुजियान ने अपने पहले समुद्री मिशन में J 35 स्टील्थ फाइटर, भारी J 15T, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान J 15DT और KJ 600 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के साथ टेकऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया. इस अभ्यास से साफ हो गया है कि चीन समुद्री तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका की बराबरी करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है.