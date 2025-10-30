कनाडा के एडमॉन्टन शहर में एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई. आरवी सिंह सागू (55 साल) का नाम शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने गया था. जब वह लौटा तो एक अजनबी उसके कार पर पेशाब कर रहा था. भारतीय शख्स ने जब उसे रोका तो उसने हमला कर दिया. आरोपी की पहचान काइल पापिन के रूप में हुई है और उसे स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कार पर पेशाब करने से रोका तो कर दी हत्या

आरवी सिंह सागू ने उस अजनबी की हरकत पर उसे टोकते हुए कहा, "अरे तुम क्या कर रहे हो?" जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, "मेरा जो मन वो करूंगा." फिर वह सागू के पास गया और उसके सिर पर मुक्का मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया. ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सागू के भाई ने बताया कि इस हमले के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को फोन किया. बाद में फिर उसे अस्पताल लाया गया और लाइफ सपोर्ट पर रखा गया. हालांकि 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई.

आरोपी को कोर्ट में किया जाएगा पेश

यह घटना 19 अक्टूबर 2025 की है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि पीड़ित और आरोपी के बीच पहले से एक-दूसरे को नहीं जानते थे. आरोपी को 4 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस घटना से कनाडा में भारतीय समुदाय में गुस्सा है, जहां नस्लभेद से प्रेरित हमलों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.

कनाडा में बढ़ रहे दक्षिण एशियाई मूल के लोगों पर हमले

कनाडा में भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के प्रति बढ़ती नफरत चिंता का विषय बना हुआ है. चरमपंथ को लेकर स्टडी करने वाले ब्रिटेन स्थित स्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग (आईएसडी) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदायों के खिलाफ अपराधों में 2019 और 2023 के बीच 227 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. आईएसडी ने कहा कि ये घटनाएं ऑनलाइन भी हो रही है.

