ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत

ब्राजील के पेरनामबुको में शनिवार (18 अक्तूबर 2025) को एक सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. पूर्वी ब्राजील में हाइवे पर गलत दिशा बस चला रहे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे कुछ चट्टानों से टकराकर पलट गई.

ब्राजील सड़क हादसे में 15 की मौत

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बस में 30 यात्री सवार थे, जिसमें से 11 महिलाओं और 4 पुरुषों की मौत हो गई है. वहीं कई यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं और उसने शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रहा था. उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. यह वाहन बाहिया राज्य से रवाना हुआ था और पड़ोसी राज्य पेरनाम्बुको के शहर सालोआ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

बचाव कार्य में जुटा प्रशासन

पुलिस ने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि दुर्घटना के समय कुछ यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी. दुर्घटना के दौरान कुछ यात्री बस से बाहर निकल आ गए. स्थानीय गवर्नर जेरोनिमो टेक्सेरा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनका प्रशासन बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहयोग कर रहा है. उन्होंने लिखा, "मैं अपनी टीम के साथ स्थिति पर नजर रख रहा हूं और जान-माल के नुकसान, घायलों और सभी परिवारों के दुखों पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं."

एक साल में 10 हजार से अधिक लोगों की मौत

ब्राजील परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 2024 में यहां सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है. अप्रैल में दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में एक यात्री बस के पलट जाने से दो बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी. फरवरी में साओ पाउलो राज्य में एक हाईवे पर यूनिवर्सिटी के छात्रों को ले जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई. सितंबर में कोरिटिबा क्रोकोडाइल्स फ़ुटबॉल टीम को ले जा रही एक बस सड़क पर पलट गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी.

