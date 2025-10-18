हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत

ब्राजील में बड़ा सड़क हादसा, ड्राइवर ने खोया कंट्रोल और चट्टान से जा टकराई बस, 15 की मौत

Brazil Bus Accident: दुर्घटनाग्रस्त बस में 30 लोग सवार थे, जिसमें से 11 महिलाओं और 4 पुरुषों की मौत हो गई. बस ड्राइवर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

ब्राजील के पेरनामबुको में शनिवार (18 अक्तूबर 2025) को एक सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. पूर्वी ब्राजील में हाइवे पर गलत दिशा बस चला रहे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे कुछ चट्टानों से टकराकर पलट गई.

ब्राजील सड़क हादसे में 15 की मौत

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बस में 30 यात्री सवार थे, जिसमें से 11 महिलाओं और 4 पुरुषों की मौत हो गई है. वहीं कई यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं और उसने शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रहा था. उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.  यह वाहन बाहिया राज्य से रवाना हुआ था और पड़ोसी राज्य पेरनाम्बुको के शहर सालोआ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

बचाव कार्य में जुटा प्रशासन

पुलिस ने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि दुर्घटना के समय कुछ यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी. दुर्घटना के दौरान कुछ यात्री बस से बाहर निकल आ गए. स्थानीय गवर्नर जेरोनिमो टेक्सेरा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनका प्रशासन बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहयोग कर रहा है. उन्होंने लिखा, "मैं अपनी टीम के साथ स्थिति पर नजर रख रहा हूं और जान-माल के नुकसान, घायलों और सभी परिवारों के दुखों पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं."

एक साल में 10 हजार से अधिक लोगों की मौत

ब्राजील परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 2024 में यहां सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है. अप्रैल में दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में एक यात्री बस के पलट जाने से दो बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी. फरवरी में साओ पाउलो राज्य में एक हाईवे पर यूनिवर्सिटी के छात्रों को ले जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई. सितंबर में कोरिटिबा क्रोकोडाइल्स फ़ुटबॉल टीम को ले जा रही एक बस सड़क पर पलट गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें : ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग

Published at : 18 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Tags :
Bus Accident Brazil WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
ट्रेंडिंग
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget