ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में शनिवार (18 अक्तूबर 2025) को दोपहर करीब 3 बजे आग लग गई. हालत ये हो गई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सभी उड़ाने तुरंत रोकनी पड़ीं. दिल्ली से ढाका जा रही फ्लाइट का रूट चेंज कर कोलकाता भेज दिया गया. एयरपोर्ट के कार्गो विलेज में लगी आग की लपटों के कारण की किलोमीटर तक आसमान धुआं-धुआं हो गया.

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया एयरपोर्ट के कार्गो क्षेत्र में दोपहर 2:15 बजे आग लग गई. उन्होंने बताया कि इस वजह से कई फ्लाइट्स के रूट डायवर्ट कर दिए गए तो कई को रद्द कर दिया गया. अभी तक आग लगने की वजह और नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस के अनुसार आग की सूचना मिलते ही फायरफाइटिंग यूनिट्स मौके पर पहुंची है. बाद में बांग्लादेश एयर फोर्स और नेवी की फायर यूनिट्स भी आग बुझाने के लिए पहुंची. इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAB) के अधिकारियों ने बताया, वायुसेना की फायरफाइटिंग यूनिट्स भी अब बचाव अभियान में शामिल हो गई है. सभी विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ रोक दिए गए हैं. सभी विमान सुरक्षित हैं. ढाका में लैंडिंग करने वाली अलग-अलग एयरलाइनों की कम से कम 9 विमानों को चटगांव स्थित शाह अमानत और उत्तर-पूर्वी सिलहट स्थित उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है.

