इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में धमाका हो गया, जिसमें 54 लोग घायल हो गए. यह घटना 7 नवंबर को एक स्कूल परिसर में स्थित मस्जिद में हुई. पुलिस ने बताया कि इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है.

धमाके में कई लोग घायल

जकार्ता के पुलिस प्रमुख असीप ईदी सुहेरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार लगभग 54 लोग प्रभावित हुए हैं. कुछ को मामूली चोटें आई हैं और कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कई को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है.

जांच में मिले हथियार और धमाके से जुड़ी चीजें

शुरुआती जांच में घटनास्थल से बॉडी वेस्ट, हथियार और बम बनाने की चीजें मिली है, जिससे संदेह है कि धमाके का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से हो सकता है. हालांकि मस्जिद की तस्वीरों में ज्यादा नुकसान नहीं दिखा, लेकिन कई लोगों को हल्की से लेकर गंभीर जलन तक की चोटें आई हैं.

❗️जकार्ता स्कूल परिसर के अंदर मस्जिद में विस्फोट



पुलिस के अनुसार, उत्तरी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक स्कूल परिसर के अंदर एक मस्जिद में हुए विस्फोट में बच्चों और शिक्षकों सहित कम से कम 54 लोग घायल हो गए।



यह विस्फोट केलापा गाडिंग क्षेत्र में नौसेना के एक परिसर में… pic.twitter.com/54sYE8L6ud — RT Hindi (@RT_hindi_) November 7, 2025

घटना स्थल सील, अस्पतालों में हेल्प डेस्क शुरू

धमाके के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और घटनास्थल को 'क्राइम सीन' घोषित कर दिया. घायल लोगों के परिजनों की मदद के लिए दो अस्पतालों- चेम्पाका पुतिह इस्लामिक हॉस्पिटल और यारसी हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं.

पुलिस ने कहा- जांच जारी है

पुलिस प्रमुख असीप ईदी सुहेरी ने कहा कि घटना अभी ताजा है, इसलिए अधिकारी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि धमाका कैसे हुआ.