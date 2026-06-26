बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग से टकराया विमान, VIDEO वायरल, यूजर्स बोले- 9/11 जैसा आतंकी हमला
Beijing Plane Crash: विमान टावर के एक हिस्से से टकराया, जिससे इमारत की करीब दो खिड़कियां टूट गईं और टक्कर लगते ही विमान के टुकड़े-टुकड़े हो गए.
चीन की राजधानी बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत सीआईटीआईसी टावर' (CITIC Tower) से शुक्रवार (26 जून 2026) को अचानक एक विमान टकरा गया. इस हादसे में गगनचुंबी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और विमान का मलबा नीचे जमीन पर आ गिरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बीजिंग के गुओमाओ जिले की इस 109 मंजिला इमारत को चाइना जून भी कहा जाता है.
बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग से टकराया विमान
ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान टावर के एक हिस्से से टकराया, जिससे इमारत की करीब दो खिड़कियां टूट गईं और टक्कर लगते ही विमान के टुकड़े-टुकड़े हो गए. विमान का हिस्सा ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा हैं, जबकि जमीन पर फैले मलबे से धुआं उठता नजर आ रहा है.
今天下午，一架型号为 B-12PP 的国产轻型通航小飞机，撞到了北京第一高楼 - 中国尊 pic.twitter.com/CobNs6fSBA— Sea (@Sea_Bitcoin) June 26, 2026
इस हादसे के बाद तुरंत पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग के आसपास भारी संख्य में पुलिस को तैनात किया गया है. वहां से गुजरने वाले लोगों को इमारत की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक रही है. राहत बचाव कार्य को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने बिल्डिंग के आसपास की कई सड़कों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है.
एक इंजन वाला हल्का विमान टावर से टकराया
स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस हादसे में हताहत हुए लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं की है और न ही प्लेन में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी दी गई है. फ्लाइटराडार24' के रिकॉर्ड से पता चला है कि यह एक 'सनवर्ड SA60L ऑरोरा' विमान था. यह दो सीटों वाला और एक इंजन वाला हल्का खेल विमान है, जिसे चीन की 'स्टारएयर एयरक्राफ्ट कंपनी' ने बनाया है. बीजिंग में किसी भी छोटे विमान को उड़ाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी और चीन की वायु सेना दोनों से मंजूरी लेनी पड़ती है.
बीजिंग ने हाल ही में अपने एयरस्पेस को लेकर बेहद कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके तहत बिना अनुमति के मनोरंजन के लिए विमान या ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक है. राजधानी में ड्रोन उड़ाने, बेचने या किराए पर देने पर भी पाबंदी है, केवल 'यानकिंग' जिले को ड्रोन टेस्टिंग के लिए अलग से मंजूरी दी गई है.
Mona Jin नाम की यूजर ने एक्स पर लिखा, 'यह चीन का 9/11 जैसा रूप है? कितना डरावना है.' 9/11 अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक आतंकवादी हमला था। आतंकियों ने दो विमानों को न्यूयॉर्क शहर की शान कही जाने वाली गगनचुंबी इमारतों- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकरा दिया.