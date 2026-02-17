हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश के PM तारिक रहमान के सलाहकारों की नियुक्ति, मंत्रियों जैसी होगी पॉवर, देखें लिस्ट में कौन-कौन

बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के सलाहकारों की नियुक्ति, मंत्रियों जैसी होगी पॉवर, देखें लिस्ट में कौन-कौन

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने मंगलवार (17 फरवरी) को शपथ ली. कैबिनेट के साथ उन्होंने अपने कई सलाहकारों की भी नियुक्ति की है. देखें पूरी लिस्ट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 17 Feb 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने मंगलवार (17 फरवरी) को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली. रहमान पहली बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं. उन्होंने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस की जगह ली. बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने कई सलाहकारों की भी नियुक्ति की है. उन्हें मंत्री और राज्य मंत्री के समकक्ष रैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. मंत्री और राज्य रैंक के 5-5 सलाहकार हैं.

मंत्री रैंक के सलाहकार:
1- मिर्ज़ा अब्बास उद्दीन अहमद
2- नज़रुल इस्लाम खान
3- रूहुल कबीर रिज़वी अहमद
4- मोहम्मद इस्माइल ज़बीउल्लाह
5- डॉ. राशिद अल महमूद तितुमीर

राज्य मंत्री रैंक के सलाहकार:
1- हुमायूं कबीर
2- ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) शम्सुल इस्लाम
3- डॉ. ज़ाहिदुर रहमान
4- डॉ. महदी अमीन
5- रेहान आसिफ असद

बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान

तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है. आम चुनाव में उनकी पार्टी बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी. तारिक रहमान के अलावा नई सरकार की कैबिनेट ने भी शपथ ली. जिसमें डॉ खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री, सलाहुद्दीन अहमद को गृहमंत्री, डॉ अमीर खसरू महमूद को वित्त और प्लानिंग मंत्री, शमा ओबैद को विदेश राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.

तारिक रहमान की कैबिनेट में कौन-कौन?

बांग्लादेश की कैबिनेट में  अरिफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन स्वपन, मोहम्मद अमीन उर रशीद, अफरोजा खानम रीटा, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, असदुल हबीब दुलु, मोहम्मद असदुज्जमां, जकारिया ताहिर,मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खोशरू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद, मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद बीर बिक्रम, अबू जफर मोहम्मद जाहिद हुसैन, एएनएम एहसानुल हक मिलन, सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन, फकीर महबूब अनम, और शेख रबीउल आलम, डॉ. खलीलुर रहमान, अब्दुल अव्वल मिंटू, काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद, मिजानुर रहमान मीनू, निताई रॉय चौधरी (हिंदू नेता), खंडेकर अब्दुल मुक्तदिर दीपेन दीवान (अल्पसंख्यक) शामिल हैं.

राज्य मंत्रियों की लिस्ट

शेख फ़रीदुल इस्लाम, नुरुल हक नूर, यासर खान चौधरी, एम इकबाल हुसैन, एमए मुहिथ, अहमद सोहेल मंजूर, बॉबी हज्जाज और अली नेवाज महमूद खैयाम, मीर मोहम्मद हेलाल उद्दीन, हबीबुर रशीद, एमडी राजीब अहसन, एमडी अब्दुल बारी, मीर शाहे आलम, जोनायद अब्दुर रहीम साकी, इशराक़ हुसैन, फरजाना शर्मिन, 
एम रशीदुज्जमां मिल्लत, अनिंद्य इस्लाम अमित, एमडी शरीफुल आलम, शमा ओबैद इस्लाम, सुल्तान सलाहुद्दीन टुकू, बैरिस्टर कैसर कमाल, फरहाद हुसैन आजाद, एमडी अमीनुल हक (टेक्नोक्रेट).

बिरला ने किया भारत का नेतृत्व

बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत का नेतृत्व किया था. शपथ ग्रहण में दुनिया के अन्य देशों के नेता भी बांग्लादेश पहुंचे और तारिक रहमान को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने की बधाई और शुभकामनाएं दीं.

Published at : 17 Feb 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Bangladesh PM Bangladesh News BANGLADESH Tarique Rahman Tarique Rahman Cabinet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के सलाहकारों की नियुक्ति, मंत्रियों जैसी होगी पॉवर, देखें लिस्ट में कौन-कौन
बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के सलाहकारों की नियुक्ति, मंत्रियों जैसी होगी पॉवर, देखें लिस्ट
विश्व
इमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान में सियासी घमासान, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बहन अलीमा पर लगाए गंभीर आरोप
इमरान की सेहत पर पाक में सियासी घमासान, गृह मंत्री नकवी ने बहन अलीमा पर लगाए गंभीर आरोप
विश्व
बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान के नाम जुड़ा ये खास रिकॉर्ड, 35 साल बाद आया मौका
बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान के नाम जुड़ा ये खास रिकॉर्ड, 35 साल बाद आया मौका
विश्व
30 मिनटों में 3 वॉर्निंग: खामेनेई की ट्रंप को सीधी चुनौती, कहा - 'समंदर में तबाह कर देंगे US का वॉरशिप'
30 मिनटों में 3 वॉर्निंग: खामेनेई की ट्रंप को सीधी चुनौती, कहा - 'समंदर में तबाह कर देंगे US का वॉरशिप'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नकल पर नकेल! UP के इस जिले में परीक्षा केंद्र से गायब रहने वाले टीचर्स को होगी 'जेल', DM ने दिए आदेश
नकल पर नकेल! UP के इस जिले में परीक्षा केंद्र से गायब रहने वाले टीचर्स को होगी 'जेल', DM ने दिए आदेश
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
नौकरी
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
झारखंड में लेक्चरर बनने का मौका, JPSC ने जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
वोटर आईडी में एड्रेस ऑनलाइन बदलवाएं, ये रही प्रोसेस
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget