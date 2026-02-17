बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के सलाहकारों की नियुक्ति, मंत्रियों जैसी होगी पॉवर, देखें लिस्ट

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने मंगलवार (17 फरवरी) को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली. रहमान पहली बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं. उन्होंने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस की जगह ली. बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने कई सलाहकारों की भी नियुक्ति की है. उन्हें मंत्री और राज्य मंत्री के समकक्ष रैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. मंत्री और राज्य रैंक के 5-5 सलाहकार हैं.

मंत्री रैंक के सलाहकार:

1- मिर्ज़ा अब्बास उद्दीन अहमद

2- नज़रुल इस्लाम खान

3- रूहुल कबीर रिज़वी अहमद

4- मोहम्मद इस्माइल ज़बीउल्लाह

5- डॉ. राशिद अल महमूद तितुमीर

राज्य मंत्री रैंक के सलाहकार:

1- हुमायूं कबीर

2- ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) शम्सुल इस्लाम

3- डॉ. ज़ाहिदुर रहमान

4- डॉ. महदी अमीन

5- रेहान आसिफ असद

बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान

तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है. आम चुनाव में उनकी पार्टी बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी. तारिक रहमान के अलावा नई सरकार की कैबिनेट ने भी शपथ ली. जिसमें डॉ खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री, सलाहुद्दीन अहमद को गृहमंत्री, डॉ अमीर खसरू महमूद को वित्त और प्लानिंग मंत्री, शमा ओबैद को विदेश राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.

तारिक रहमान की कैबिनेट में कौन-कौन?

बांग्लादेश की कैबिनेट में अरिफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन स्वपन, मोहम्मद अमीन उर रशीद, अफरोजा खानम रीटा, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, असदुल हबीब दुलु, मोहम्मद असदुज्जमां, जकारिया ताहिर,मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खोशरू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद, मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद बीर बिक्रम, अबू जफर मोहम्मद जाहिद हुसैन, एएनएम एहसानुल हक मिलन, सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन, फकीर महबूब अनम, और शेख रबीउल आलम, डॉ. खलीलुर रहमान, अब्दुल अव्वल मिंटू, काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद, मिजानुर रहमान मीनू, निताई रॉय चौधरी (हिंदू नेता), खंडेकर अब्दुल मुक्तदिर दीपेन दीवान (अल्पसंख्यक) शामिल हैं.

राज्य मंत्रियों की लिस्ट

शेख फ़रीदुल इस्लाम, नुरुल हक नूर, यासर खान चौधरी, एम इकबाल हुसैन, एमए मुहिथ, अहमद सोहेल मंजूर, बॉबी हज्जाज और अली नेवाज महमूद खैयाम, मीर मोहम्मद हेलाल उद्दीन, हबीबुर रशीद, एमडी राजीब अहसन, एमडी अब्दुल बारी, मीर शाहे आलम, जोनायद अब्दुर रहीम साकी, इशराक़ हुसैन, फरजाना शर्मिन,

एम रशीदुज्जमां मिल्लत, अनिंद्य इस्लाम अमित, एमडी शरीफुल आलम, शमा ओबैद इस्लाम, सुल्तान सलाहुद्दीन टुकू, बैरिस्टर कैसर कमाल, फरहाद हुसैन आजाद, एमडी अमीनुल हक (टेक्नोक्रेट).

बिरला ने किया भारत का नेतृत्व

बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत का नेतृत्व किया था. शपथ ग्रहण में दुनिया के अन्य देशों के नेता भी बांग्लादेश पहुंचे और तारिक रहमान को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने की बधाई और शुभकामनाएं दीं.