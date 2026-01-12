बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है. पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार समीर दास नाम के ऑटो चालक को बदमाशों ने पीट-पीटकर मार डाला. समीर दास की हत्या करने के बाद बदमाश उसका रिक्शा लेकर भाग गए.

समीर कुमार दास लंबे समय से बैटरी से चलने वाली ऑटो-रिक्शा चलाकर अपना जीवनयापन कर रहा था. वह रविवार (11 जनवरी 2026) की रात घर नहीं लौटा तो उसके परिजन इलाके के विभिन्न स्थानों पर उसकी तलाश करने लगे. उन्होंने इस बारे में पुलिस को भी सूचित किया. रात करीब 2 बजे स्थानीय लोगों ने दक्षिण करीमपुर के मुहुरी बाड़ी के पास समीर का खून से लथपथ शव देखा. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर फेनी जनरल अस्पताल भेज दिया.

दागनभुइयां थाना पुलिस के प्रभारी अधिकारी (ओसी) मोहम्मद फयज़ुल आजीम ने कहा कि घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए पुलिस काम कर रही है. यह हत्या ऑटोरिक्शा लूटने के उद्देश्य से की गई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इस मामले में मृतक के परिवार की ओर से पहले ही मामला दर्ज कराया जा चुका है.

बांग्लादेश 2024 के विद्रोह के बाद से उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. यहां हिंदुओं खिलाफ कट्टरपंथियों के अत्याचार ने दुनियाभर में चिंता पैदा कर दी है. बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है.

