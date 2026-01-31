हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबलूचिस्तान के 11 शहरों में BLA का हमला, 27 सैनिकों की मौत, 10 घंटे बाद भी हालात बेकाबू; PAK आर्मी का दावा- 57 लड़ाके मारे गए

बलूचिस्तान के 11 शहरों में BLA का हमला, 27 सैनिकों की मौत, 10 घंटे बाद भी हालात बेकाबू; PAK आर्मी का दावा- 57 लड़ाके मारे गए

BLA के हमलों में पाकिस्तान आर्मी के 12 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और 13 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है. कई शहरों में अभी भी लड़ाकों और पाक सैनिकों के बीच मुठभेड़ जारी है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 Jan 2026 07:42 PM (IST)
बलूचिस्तान की शस्त्र लड़ाई लड़ने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) पिछले 10 घंटों से पाकिस्तानी सेना, ISI, पुलिस और सरकारी ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रही है. ये हमले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के 11 शहरों में किए जा रहे हैं, जिसमें राजधानी क्वेटा, माष्टुंग, कलाट, ग्वादर, नुश्की, दलबदिन, खरान, ओर्नाच, पंजगुर, टंप और पशनी शामिल हैं. इन 11 शहरों में बलूच लड़ाकों ने सेना के दफ्तरों, पुलिस थानों, बैंक, सरकारी प्रशानिक दफ्तरों और ISI के दफ्तरों को निशाना बनाया है.

सबसे ज्यादा बुरी स्थिति राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाकों की है, जहां अब से कुछ देर पहले बलूच लड़ाकों ने अवाम बैंक में पहले 38 लाख रुपये की लूटपाट की और फिर उसमें आग लगा दी. इसी तरह क्वेटा में स्थित पुलिस थाने को भी बलूच लड़ाकों ने पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद फूंक दिया. क्वेटा में ही एक पुलिस की वैन को भी बलूच लड़ाकों ने रॉकेट लांचर से निशाना बनाया, जिसमें सवार दो पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई. इसके अलावा बलूचिस्तान विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के बाहर तैनात सेना के सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए बलूच लड़ाकों ने रॉकेट लांचर से प्रहार किया.


बलूचिस्तान के 11 शहरों में BLA का हमला, 27 सैनिकों की मौत, 10 घंटे बाद भी हालात बेकाबू; PAK आर्मी का दावा- 57 लड़ाके मारे गए

ग्वादर में PAK आर्मी के बस पर भीषण हमला

ग्वादर स्थित पाकिस्तानी सेना के एक बेस पर भी बलूच लड़ाकों ने भीषण हमला किया. इसमें तीन सैनिकों और 5 बलूच लड़कों की मौत हो गई. इतना ही नहीं, राजधानी क्वेटा को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले हाईवे पर अभी भी बलूच लड़ाके तैनात हैं. जानकारी के मुताबिक, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में शाम चार बजे तक कुल 9 धमाके हुए और अकेले क्वेटा में ही 7 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. साथ ही बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने भी क्वेटा में भारी सुरक्षा के बीच घटनास्थल का दौरा किया, जहां BLA ने सबसे पहले हमला किया था.

PAK का दावा- BLA के 57 लड़ाकों को मार गिराया

जानकारी के मुताबिक, BLA के हमलों में पाकिस्तानी सेना के कुल 12 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं. वहीं, पुलिस के भी 13 कर्मियों की मौत हो चुकी है. साथ ही 28 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं. जबकि पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक, शाम 4 बजे तक उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने BLA के 57 लड़ाकों को मार गिराया है. जिसकी कुछ तस्वीरें भी पाकिस्तानी सेना ने जारी की गई.

PAK सेना और BLA के बीच 11 शहरों में मुठभेड़ जारी

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि BLA के लड़ाकों से पार पाने के लिए ग्वादर में सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की और पशनी में मुठभेड़ में BLA के लड़ाकों को मार गिराया. हालांकि, अभी भी सेना और BLA के बीच 11 शहरों में मुठभेड़ जारी है और फिलहाल क्वेटा की तरफ आने वाली और जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.


बलूचिस्तान के 11 शहरों में BLA का हमला, 27 सैनिकों की मौत, 10 घंटे बाद भी हालात बेकाबू; PAK आर्मी का दावा- 57 लड़ाके मारे गए

BLA ने हमले के अलावा, नोकुशी शहर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन समेत कई अन्य सरकारी अफसरों को बंधक भी बनाया है. साथ ही इस पूरे हमले को BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 करार दिया है. इस पूरे ऑपरेशन की कमान खुद बलूच लिबरेशन आर्मी का कमांडर बशीर जैब बलूच संभाल रहा है.

10 घंटे बाद भी BLA पर कंट्रोल में जुटी आर्मी

BLA ने जिस तरह आज एक साथ 11 शहरों में हमले किए हैं और अभी भी राजधानी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के अन्य इलाकों में बलूच लड़ाके हमला कर रहे हैं. पाकिस्तान के सुरक्षा बल 10 घंटे के बाद भी उनसे पार पाने में संघर्ष कर रहे हैं. खरान और ग्वादर में लोगो के घरों के आसपास गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही और नोश्की में पाकिस्तानी सेना का हमलावर ड्रोन भी उड़ता हुआ दिखा है. साथ ही बलूच लड़कों ने नोश्की स्थित काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है और 8 CTD के अधिकारियों को अपने कब्जे में ले लिया है.


बलूचिस्तान के 11 शहरों में BLA का हमला, 27 सैनिकों की मौत, 10 घंटे बाद भी हालात बेकाबू; PAK आर्मी का दावा- 57 लड़ाके मारे गए

संकट में शहबाज शरीफ का विदेशी निवेश का ख्वाब

ऐसे में बलूचिस्तान की खानों में अमेरिका समेत अन्य देशों के विदेशी निवेश का पाकिस्तान का ख्वाब संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ही निवेश करते हैं. पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) जनरल आसिम मुनीर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल बलूचिस्तान की रिको डिक खान में निवेश के निमंत्रण के बाद इस समय अमेरिकी सरकार निवेश करने से पहल सुरक्षा पहलुओं का असेसमेंट कर रही थी. ऐसे में आज बलूचिस्तान में हुआ BLA का हमला बलूचिस्तान की खानों में विदेशीं निवेशों के रास्तों को बंद करने या फिर टालने के लिए तो काफी है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 31 Jan 2026 07:42 PM (IST)
Balochistan Pakistan BLA PAKISTAN Army CRIME
Embed widget