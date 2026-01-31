हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो

कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो

Donald Trump Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कैथरीन बर्गम के साथ खुलेआम फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, उन्होंने कैथरीन की खूबसूरती की तारीफ भी की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 Jan 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकसर मीडिया से बातचीत करने के दौरान कुछ ऐसी हरकतें करते दिख जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कड़ी आचोलना का सामना करना पड़ता है. इस बार ट्रंप का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अमेरिका में बवाल मच गया है. डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के कैमरों के सामने एक महिला से खुलेआम फ्लर्ट करते नजर आए और जब वे महिला से फ्लर्ट कर रहे थे, उस वक्त उनके पति भी बगल में खड़े थे.

ऐसे में जब ट्रंप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर वो महिला कौन है, जिसके साथ ट्रंप फ्लर्ट कर रहे थे. तो हम आपको बताते हैं कि वो महिला कोई और नहीं, बल्कि ट्रंप सरकार में गृह विभाग के सचिव डग बर्गम की पत्नी कैथरीन बर्गम थीं.

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई पूरी घटना

यह पूरा वाक्या अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुआ. दरअसल, ट्रंप ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रहे थे. इस बीच उन्होंने अमेरिका के गृह सचिव (Interior Secretary) डग बर्गम की पत्नी कैथरीन बर्गम की खूबसूरती की खूब तारीफ की. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब उन्होंने कैथरीन को पहली बार देखा था, वे तभी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और यही कारण था कि उन्होंने उनके पति डग बर्गम में अमेरिकी का गृह सचिव नियुक्त किया था.

ट्रंप ने कैथरीन के बारे में क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह कहते हुए नजर आए कि, 'मैंने एक वीडियो में उन्हें घुड़सवारी करते हुए देखा था. मैंने पूछा कि ये कौन है, मेरा मतलब कैथरीन से था, उनके पति से नहीं. जब मुझे पता चला तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं उनके पति को नौकरी पर रखूंगा.'

इसके बाद ट्रंप ने कैथरीन की तरफ देखते हुए कहा कि आपके जैसी व्यक्ति के साथ काम करना बेहतरीन अनुभव है. वहीं, तुरंत उन्होंने यह भी कहा कि यह दोनों एक बेहद बेहतरीन कपल हैं.

कौन है डग बर्गम?

बता दें कि डग बर्गम अमेरिका के इंटीरियर सेक्रेटरी (गृह सचिव) के पद पर तैनात हैं, जो ट्रंप प्रशासन में अमेरिका की आतंरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं. 

57 वर्षीय कैथरीन, डग की दूसरी पत्नी हैं. इस कपल की कोई संतान नहीं है. हालांकि, डग बर्गम की पहली पत्नी करेन स्टोकर से तीन संतानें हैं, जिनसा उनका डिवोर्स 2003 में हो गया था. माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके डग बर्गम नॉर्थ डकोटा के 33वें गवर्नर भी रह चुके हैं और कैथरीन फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं. 

यह भी पढ़ेंः ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज

Published at : 31 Jan 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
America VIRAL VIDEO DONALD Trump Kathryn Burgum Doug Burgum
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
बॉलीवुड
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
Advertisement

वीडियोज

Tax Relief या Status Quo? Budget 2026 से क्या Expect करें | Paisa Live
Bollywood News: डॉन 3 से रणवीर सिंह की छुट्टी, फरहान अख्तर ने Instagram पर किया अनफॉलो, क्या खत्म हो गई दोस्ती?
Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
बॉलीवुड
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
लाइफस्टाइल
इस वेबसाइट पर कर दिया रजिस्ट्रेशन तो खुद की शादी में होगी कमाई, निकल आएगा टेंट और केटरिंग का खर्चा
इस वेबसाइट पर कर दिया रजिस्ट्रेशन तो खुद की शादी में होगी कमाई, निकल आएगा टेंट और केटरिंग का खर्चा
ट्रेंडिंग
Video: माइनस तापमान का खौफनाक नजारा, खुले में रखी नूडल्स हवा में ही जम गईं. वीडियो देख दंग रह गए लोग
माइनस तापमान का खौफनाक नजारा, खुले में रखी नूडल्स हवा में ही जम गईं. वीडियो देख दंग रह गए लोग
शिक्षा
किसी कंपनी में कैसे बन सकते है कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?
किसी कंपनी में कैसे बन सकते है कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget