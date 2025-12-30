बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का दावा, 'हमने अलग-अलग हमलों में पाकिस्तान के 10 सैनिकों को किया ढेर'

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BJLF) ने पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है. स्थानीय मीडिया ने मंगलवार (30 दिसंबर, 2025) को बताया कि झाओ, बरखान, टंप और तुर्बत में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर हमले किए गए थे.

सोमवार को ही बीएलएफ समेत अन्य बलूच गुटों ने दावा किया था कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पंद्रह पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए. उस दावे के ठीक 24 घंटे के भीतर 10 सैनिकों को मारे जाने की बात कही गई है. एक बयान में, बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने 28 दिसंबर दोपहर को अवारन जिले के झाओ इलाके में एक पाकिस्तानी मिलिट्री काफिले पर घात लगाकर हमला किया.

द बलूचिस्तान पोस्ट ने उनके हवाले से कहा कि आर्मी के पैदल सैनिक, एक बम-डिस्पोजल टीम और एक पिकअप गाड़ी को टारगेट किया गया था. बयान के मुताबिक, दुश्मन के आठ लोग मौके पर ही मारे गए और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

ग्रुप के मुताबिक, काफिले की सुरक्षा के लिए तैनात एक सैन्य वाहन को वहां से भगा कर ले जाया गया. वो भी तब जब "घात लगाकर किए गए हमले के दौरान लाशें और घायल सड़क पर पड़े थे." बीएलएफ का कहना है कि वह जल्द ही हमले का वीडियो फुटेज जारी करेगा.

पहले हमले के कुछ घंटों बाद रात में दूसरा हमला किया गया, जिसमें बरखान जिले में राखनी के पास सरती-टिक इलाके में एक मिलिट्री कैंप को टारगेट किया गया. बयान में आगे कहा गया कि लड़ाकों ने रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे दो पाकिस्तानी जवान मारे गए और एक घायल हो गया.

बीएलएफ ने कहा कि उसके लड़ाकों ने 28 दिसंबर को बलूचिस्तान के टंप के गोमाजी इलाके में तीसरा हमला किया. उन्होंने एक फोर्स चेकपॉइंट पर भारी गोले दागे, और वहां तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को "काफी नुकसान" पहुंचाया.

ग्रुप ने कहा कि उसने 27 दिसंबर को बलूचिस्तान के सेंट्रल तुर्बत में एक नेवी कैंप के मेन गेट पर पाकिस्तानी नौसेना के जवानों को निशाना बनाकर हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे वहां तैनात पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए और इलाके में पाकिस्तानी सेना की गश्त बढ़ गई. बीएलएफ ने "आजाद बलूचिस्तान" बनने तक पाकिस्तानी सेना पर हथियारबंद हमले जारी रखने की बात दोहराई.