आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव की स्थिति है, लेकिन अब अजरबैजान की वजह से पाकिस्तान तनाव में आने वाला है. आर्मेनिया जल्द ही भारत के साथ कई एडवांस हथियारों की डील करने वाला है. वह इस डील के लिए 3 से 4 करोड़ डॉलर करने वाला है. भारत इस डील के तहत आर्मेनिया को एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और तोपें देगा. यह डील दक्षिण कॉकस क्षेत्र में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

'इंडियन डिफेंस न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और आर्मेनिया के बीच ढाई से तीन बिलियन डॉलर की डील होने वाली है. इस डील के पहले चरण में भारत उसे 8 से 12 एयरक्राफ्ट देगा. इसकी डिलीवरी 2027 से शुरू हो सकती है. फाइटर एयरक्राफ्ट्स के साथ मिसाइलें भी दी जाएंगी. आर्मेनिया को अस्त्र MK-1 और MK-2 बियॉन्ड-विजुअल-रेंज मिसाइल मिल सकती है.

पाकिस्तान का क्यों बढ़ सकता है तनाव

भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह शिकस्त दी थी. पाक सबक सीखने के बाद भी नहीं मान रहा. वह कई बार आतंकी भेजकर भारत के खिलाफ साजिश कर चुका है, लेकिन आर्मेनिया की डील उसके लिए सदमा देने वाली हो सकती है. दरअसल पाकिस्तान और अजरबैजान की अच्छी दोस्ती है. दोनों के बीच मजबूत सैन्य रक्षा सहयोग अभी तक देखने को मिला है. दूसरी ओर भारत, आर्मेनिया को हथियार देकर अपनी रणनीतिक पकड़ बनाएगा.

भारत और आर्मेनिया की मजबूत साझेदारी

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने साल 2022 से अभी तक आर्मेनिया को लगातार हथियार सप्लाई किए हैं. इसमें पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, कोंकुर्स एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल है. अब भारत उसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दे सकता है. इसका पाकिस्तान पर भी असर होगा. वह रणनीतिक रूप से एक कदम पीछे हो जाएगा. पाक ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक सदमे में है. भारत ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था.